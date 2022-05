Windows 11 recibirá por fin una de las mejores funciones de macOS

Windows 11 no ha estado alejada de la polémica ni desde su anuncio ni tras su accidentado lanzamiento; sin embargo, no se puede negar que el nuevo OS es una gran excusa para que Microsoft mantenga la innovación latente incluso más allá de lo que hubiésemos llegado a ver con Windows 10. Ahora, ambos sistemas recibirán una característica que se remonta a los viejos días de Apple y Sketchbook.

Si usas computadoras desde hace mucho, habrás notado que tanto Windows como macOS tienen sus propias ventajas que, en la mayoría de casos, no siempre son bien traducidas entre ambos sistemas. Aun así, con el paso de los años, la cercanía entre estos dos OS se ha acortado y ahora son los de Redmond los que añaden a Windows 11 una de las características por las que Apple mantuvo mucha ventaja.

Se trata de la Vista rápida de macOS, la cual ahora estará disponible tanto para Windows 10 y Windows 11. Lo mejor es que llegará como una función integrada dentro del Explorador de archivos, aunque solo disponible para los que instalen Microsoft PowerToys.

¿Qué es la vista rápida y cómo lucirá en Windows 10 y 11?

Si preguntas a algún usuario de Mac, probablemente recibirás elogios sobre la Vista rápida. Se trata de una función que no parece tan crucial, pero que puede marcar la diferencia en el día a día.

La Vista rápida de Apple ofrece una previsualización rápida, completa y sin pérdida de prácticamente cualquier tipo de archivo del sistema. Esto brilla especialmente en los formatos multimedia, ya que puedes ver instantáneamente fotos, videos e incluso objetos 3D sin necesidad de abrir un software en específico y cargar la memoria de tu equipo con ello.

La herramienta Peek está incluida en el paquete Powertoys. Foto: Hipertextual

Ahora, Microsoft podrá contar con su propia versión de una función similar para Windows 11 y su antecesor, lo que permitirá, en primer lugar, ver fotografías en tamaño real sin abrir ninguna app específica. Todo será posible desde el propio explorador de archivos, en una especie de pestaña similar a la de Vista previa.

Para acceder a esta nueva opción, será necesario instalar el paquete de utilidades PowerToys, precisamente, de la herramienta Peek. Tras instalarla, solo bastará con presionar las teclas Shift + Barra espaciadora. Por el momento, esta característica está en fase de prueba, pero pronto será lanzada a través del paquete mencionado.

¿Sabes por qué el disco duro de tu computadora lleva la letra C? Aquí revelamos el misterio

Hace décadas, los disquetes, también llamados floppy disk (de 5 ¼ y 3 ½)- se caracterizaban por ocupar las unidades de disco A y B en las computadoras. La primera era utilizada para arrancar el equipo, mientras que la segunda era empleada para guardar información.

Pasaron los años y los discos duros aparecieron; sin embargo, no reemplazaron a los clásicos disquetes. Aunque no lo creas, en un principio fueron algo adicional. Por ese motivo, es que las computadoras le asignaron la unidad C a este nuevo componente.

Aunque los disquetes prácticamente han desaparecido, en Windows 11, la unidad C sigue siendo asignada para el disco duro. Si añadimos otras unidades de almacenamiento (CD, DVD, USB, etc), se crearán otras unidades que tendrán otras letras del alfabeto.

Aunque es posible cambiarle la letra C al disco duro, lo cierto es que esta práctica no es para nada recomendable, ya que algunas aplicaciones que hayas instalado en tu computadora podrían fallar.