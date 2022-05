¿Por qué el disco duro de tu computadora lleva la letra C? Aquí te lo diremos

No importa la versión de Windows que tengas —puede ser el más reciente Windows 11 o el antiguo Windows 95—, el disco duro de tu PC o laptop siempre será la unidad C. ¿A qué se debe esto? Aunque no lo creas, hay una explicación bastante curiosa para este enigma.

Según detalla Computer Hoy, para responder a esta pregunta, debemos retroceder en el tiempo, cuando no existían los discos duros. En su lugar, se utilizaban los floppy disks, conocidos popularmente como disquetes que eran las primeras unidades de almacenamiento.

De acuerdo a la publicación, en aquel entonces, los floppy disk (de 5 ¼ y 3 ½) se caracterizaban por ocupar las unidades de disco A y B en las computadoras. La primera era utilizada para arrancar el equipo, mientras que la segunda era empleada para guardar información.

Pasaron los años y los discos duros aparecieron; sin embargo, no reemplazaron a los clásicos disquetes. Aunque no lo creas, en un principio fueron algo adicional. Por ese motivo, es que las computadoras le asignaron la unidad C a este nuevo componente.

Aunque los disquetes prácticamente han desaparecido, en Windows 11, la unidad C sigue siendo asignada para el disco duro. Si añadimos otras unidades de almacenamiento (CD, DVD, USB, etc), se crearán otras unidades que tendrán otras letras del alfabeto.

Aunque es posible cambiarle la letra C al disco duro, lo cierto es que esta práctica no es para nada recomendable, ya que algunas aplicaciones que hayas instalado en tu computadora podrían fallar.

