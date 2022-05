Amazon Kindle permitirá que usuarios lean libros que descargaron fuera de su tienda

Ya han pasado cerca de 15 años desde el primer anuncio importante para los aficionados de la lectura virtual. En el 2007, Amazon lanzó su primer modelo de Kindle; posteriormente, varias compañías también estrenaron sus propios lectores electrónicos. Las plataformas para obtener contenido para estos dispositivos estaban dando sus primeros pasos y la empresa de Jeff Bezos tenía la mejor infraestructura para posicionarse.

Bajo ese escenario, se generó una fractura importante, en el que el formato EPUB, el más popular en la web, en sitios de investigación y consulta de papers, fue rechazado por Kindle, que adoptó su formato nativo AZW, el MOBI y otros más inofensivos.

¿Por qué el formato EPUB no era admitido por Kindle?

El EPUB es el formato estándar académico y durante años fue problemático el tener que utilizar Kindle como herramienta de estudio. Sin embargo, también es cierto que es el más común en sitios alternativos de descarga de libros donde no se cuentan, necesariamente, con los derechos legales para alojarlos.

Tal y como reportan desde Good E-Reader, Amazon ha actualizado su sitio de documentación técnica en torno a la función Send to Kindle para agregar líneas donde el lector pronto tendrá el soporte para el formato EPUB.

La función Send to Kindle, donde el archivo debe ser “enviado” al buzón del lector para convertir en automático el documento, seguirá siendo necesaria como método de transferencia para que uno reciba el archivo EPUB.

No obstante, se desconoce cuándo será que Amazon integre esta compatibilidad y si será o no retroactiva con modelos más viejos del lector. Por lo pronto, estaría abandonando el formato MOBI porque ya no admitirá las funciones más nuevas de Kindle para documentos que se preparan.

De igual modo, van a deshabilitar la capacidad de enviar archivos AZW al Kindle. Asimismo, si tienes libros MOBI, vas a poder leerlos con normalidad, pero sin todas las funciones nuevas.