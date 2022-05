Elon Musk quiere que Twitter crezca: buscará cuadruplicar la cantidad de usuarios para el 2028

Elon Musk, el próximo dueño de Twitter, sabe cómo podría cambiar el servicio bajo su supervisión. Aunque no estamos cerca de que el acuerdo se haga oficial, el magnate tuvo que convencer a los inversores sobre su visión para que la empresa obtenga el financiamiento que requiere. En ese sentido, The New York Times obtuvo una copia de un pitch deck (técnica de venta) que da una idea de la propuesta que se hizo.

Inicialmente, Musk desea aumentar los usuarios mensuales de Twitter de los 217 millones que registró a fines de 2021 a 931 millones para el 2028. Eso es más que cuadriplicar la cifra en los próximos seis años. También quiere tener 104 millones de suscriptores para un servicio al que solo se hace referencia como “X”. No se encontraron mayores detalles sobre qué tipo de producto sería, pero se ha insinuado una experiencia de Twitter paga sin publicidad.

Además, el empresario cree que Twitter podría quintuplicar sus ingresos anuales a 26.400 millones de dólares para 2028, frente a los 5.000 millones que ganó el año pasado. Musk quiere diversificar la manera en que la red social gana dinero, porque en este momento la publicidad representa el 90% de los ingresos. Su pronóstico incluiría 12.000 millones en ingresos por publicidad y 10.000 millones por suscripción.

Para alcanzar dichos objetivos, Twitter necesitaría más usuarios de pago. Elon estimó 69 millones de usuarios de Twitter Blue para 2025 y 159 millones para 2028. Este es un servicio de tres dólares mensuales que se lanzó en Estados Unidos en noviembre pasado y ofrece ventajas como artículos de noticias sin publicidad, poder deshacer el envío de un tuit y otras herramientas.

Finalmente, el multimillonario ve a Twitter realizando varios movimientos en el espacio de pago. Desea que la compañía genere 15 millones de dólares en ingresos de un negocio de pagos en 2023 y que ese número se incremente a 1.300 millones para el 2028.