Pinterest pronto permitirá que sus usuarios hagan videos en directo desde su plataforma

Actualmente, son millones las personas que han encontrado en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok o Facebook un espacio prometedor para generar ingresos mediante la creación de contenidos. Sin duda alguna, representa una oportunidad que las apps sociales ya capitalizan y que ahora Pinterest también tiene en la mira.

Un reporte de TechChrunch reveló que la plataforma de tableros quiere lograr que los creadores de contenidos realicen sus livestreams, un paso adelante para no perder distancia contra los líderes del rubro, como TikTok o Instagram. Así, Pinterest ha lanzado de forma discreta una nueva aplicación que tiene como objetivo el facilitar a los creadores de contenido la transmisión en directo.

Además, se encontró que el espacio se denominará Pinterest TV Studio, una herramienta para crear videos en vivo con la posibilidad de utilizar diversos dispositivos para captar varios ángulos de cámara.

Por el momento, la app no está disponible para el público en general, porque datos de Sensor Tower indican que solo usuarios de Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido y Alemania pueden encontrarla. No obstante, aunque también hay versiones para iOS y Android, no se puede descargar de las tiendas de aplicaciones en el resto de países.

Es probable que Pinterest quiera analizar qué tan bien es recibida la herramienta para luego estrenarla a nivel mundial.

Finalmente, Pinterest TV Studio puede ofrecer más recursos a los creadores para hacer atractivo su espacio con el fin de generar ventas y, con ello, competir con apps como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube.