YouTube Go, la app ligera de la plataforma, ya tiene fecha de cierre definitiva

Google anunció oficialmente YouTube Go seis años atrás, como una versión oficial ligera de YouTube, pensada para conexiones lentas y para smartphones sencillos con Android Go. Sin embargo, ahora la compañía ha informado a su comunidad que van a cerrar la aplicación en agosto de este mismo año.

Luego de que Google clausuró definitivamente YouTube Vanced, otra alternativa que desaparecerá es YouTube Go. En su lugar, la empresa recomienda a los usuarios que se trasladen a la versión oficial de YouTube o que accedan desde la web.

Con el lanzamiento de Android Go, Google ha creado versiones minimalistas de sus aplicaciones seguidos del término Go. Una de estas es YouTube Go, que aseguraba ser más práctico en zonas donde la conexión a Internet es inestable. Por ese motivo, se podían descargar videos al celular para verlos después.

Y no se resumía a eso, sino que la app es más ligera, logrando ser apta para los teléfonos celulares con poco espacio de almacenamiento. Una vez se descarga, YouTube Go utiliza cerca de 40 MB de almacenamiento, a comparación de los 150 MB, sin contar datos y caché, de la oficial.

Ahora se anuncia que YouTube Go cerrará a partir de agosto. Así, además de que no se actualizaba con demasiada frecuencia, ya muestra un banner que invita a pasarse a la versión normal de YouTube.

Entre los motivos que llevaron a Google para justificar el fin del servicio, se sabe que la aplicación estándar de YouTube ha mejorado su rendimiento para redes lentas y para equipos poco potentes.

Finalmente, Google sugiere que se considere usar la app principal de YouTube o, en todo caso, la web.