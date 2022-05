The Freestyle: ¿cómo funciona el proyector portátil que permite tener un cine en casa?

Durante el CES 2022, Samsung presentó The Freestyle, un proyector con forma de cilindro que permite disfrutar de Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otras plataformas de streaming, en una pantalla gigante, como si tuvieras un cine en casa.

Tuvimos la oportunidad de testear este dispositivo por dos semanas y en esta reseña podrás conocer nuestra experiencia, también revelaremos los puntos positivos y negativos del nuevo The Freestyle de Samsung que, por el momento, está en preventa.

Presentación y diseño

Samsung está apostando por empaques ecológicos y The Freestyle no iba a ser la excepción. Dentro de la caja hallamos, además del proyector, un cargador, un cable tipo C, un control remoto y unos manuales que detallan cómo deberá ser la instalación.

El proyector tiene, en el lateral, un interruptor para activar/desactivar el micrófono, un puerto micro HDMI y un puerto USB tipo C donde se conecta el cargador. Vale resaltar que el aparato siempre deberá estar conectado a la corriente para poder funcionar.

En la parte baja encontramos un altavoz, así como una base (atornillada a los laterales) que permite colocar el dispositivo en varios ángulos. De esta manera, podrás proyectar la imagen no solo en las paredes de tu habitación, sino también en el techo.

Finalmente, resaltar que la parte superior de The Freestyle viene protegida por una tapa que, al ser retirada, nos permite visualizar proyector, así como unos botones táctiles para prenderlo y subir volumen, aunque lo mejor es utilizar el control remoto.

Configuración

Para usar este aparato, primero tendrás que elegir el lugar donde se proyectará la imagen. Puede ser cualquier pared o el techo y no importa que no sea blanca, ya que The Freestyle reconoce el color y mejora la imagen para brindar una buena experiencia.

Ten en cuenta que el tamaño de la pantalla dependerá de qué tan alejado se encuentre el proyector. Si deseas disfrutar del tamaño máximo (100 pulgadas), tendrás que situar el aparato a unos 2,7 metros de la superficie. Con el lugar elegido, toca enchufarlo.

Así luce el proyecto The Freestyle y su control remoto. Foto: Samsung

Como mencionamos, el proyector de Samsung necesita estar conectado siempre, ya que no tiene una batería interna. Este es un punto en contra; sin embargo, el cable del cargador es bastante largo para que puedas conectarlo al tomacorriente más cercano.

Cuando prendas el proyector, tendrás que utilizar el control remoto para configurarlo. Será necesario que esté conectado a una red Wi-Fi, también deberás descargar la última actualización del sistema operativo. Luego de eso, The Freestyle estará operativo.

PUEDES VER: Samsung planea aumentar la batería de sus celulares con tecnología de autos eléctricos

¿Cómo se utiliza Freestyle?

La interfaz del Freestyle de Samsung se parece mucho a la interfaz de un Smart TV. Destaca su sección donde podemos encontrar las aplicaciones de las principales plataformas de streaming. Si no encontramos una, pues vamos a su tienda y la descargamos.

Para empezar a ver Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, u otro servicio de streaming similar, es necesario que pongas tu cuenta. Una vez que te hayas logueado, podrás disfrutar de tu serie o película favorita. Vale resaltar que también puedes ver YouTube.

Vienen varias apps de streaming preinstaladas. Foto: Juan José López Cuya / La República

Sobre la calidad de la imagen, debo reconocer que me sorprendió bastante, sobre todo cuando proyectas de noche. No es necesario enfocar manualmente, ya que The Freestyle lo hace de forma automática, dando como resultado una proyección nítica y clara, sin importar el color de la pared.

Las pruebas realizadas durante el día también fueron satisfactorias; sin embargo, debo reconocer que donde más destaca este proyector es en las noches. Además de permitirte ver contenido en streaming, el proyector cuenta con algunos juegos que puedes controlar usando el control remoto.

Finalmente, The Freestyle de Samsung cuenta con un ‘modo ambiente’ que te permite proyectar una imagen fija como elemento decorativo. Aunque hay varios diseños predeterminados (para Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, etc), también permite usar fotos de tu smartphone.