Genetista logró insertar genes de mamut en ADN de un elefante vivo

George Church es un conocido genetista de la Universidad de Harvard que se hizo popular luego de que se difundiera años atrás en una revista que él estaba buscando una mujer que desee alumbrar a un bebé neandertal. Dicha versión fue desmentida por el científico quien recalcó nunca haber promovido dicha investigación. Sin embargo, hoy ha logrado avanzar un escalón en lo que podría ser la próxima clonación: insertar 14 genes de un mamut en el ADN de un elefante.

El genetista explicó a The Sunday Times que él no tiene la intención de clonar a un mamut lanudo, sino la reconstrucción de su genoma a través del estudio del ADN a partir de ejemplares preservados en el Ártico. Luego, estos pueden ser replicados e insertados en el genoma de un elefante asiático, los que guardan mayor semejanza con los animales extintos. Es decir, no nacerá ningún mamut de este elefante, pero es un gran paso en esa dirección.

Este anuncio es bastante adelantado ya que no se ha publicado en ninguna revista científica. Church dijo que aún hay mucho trabajo para hacer antes de hacer enteramente público los resultados de su estudio.

De lograrse clonar al animal, existen pocas probabilidades que naciera un mamut tal y como lo concebimos. Church lo explicó en el 2013: “ (…) lo que se podría generar es un elefante lanudo que le gusta el frío, pero no un mamut”.