Dota 2: Ztok admitió su culpabilidad en caso de matchfixing

Jesús Carhuaricra Soria, mejor conocido en el mundo de Dota 2 como Ztok, envió un mensaje en su cuenta de Twitter donde admitió su culpabilidad en arreglo de una partida oficial; lo que se conoce en dicha industria como matchfixing.

Ztok reconoció que cometió la falta '322' y pidió las respectivas disculpas. "Lo siento por defraudar a todas las personas que han confiado y apoyado todos estos años. He participado en matchfixing, mis acciones estaban completamente equivocadas y entiendo totalmente y reconozco el veredicto y la decisión de Valve con respecto a este asunto", manifestó.

"Hice trampa, y por eso, no hay un solo segundo que no me sienta totalmente devastado y triste por este asunto . Yo no merezco piedad alguna, se que son consecuencias de mis acciones y mientras voy a respetar las palabras finales de Valve en este asunto, siento como que necesito buscar el último rayo de esperanza para redimirme", agregó el dotero.

Cabe destacar que Valve es una compañía norteamericana desarrolladora de videojuegos e investiga casos de estafas en campeonatos oficiales. En este caso sus autoridades decidieron separarlo de manera definitiva de Dota 2.

"Espero ser capaz de tener una última conversación con Valve, como he dicho antes, soy totalmente responsable de mis acciones", sentenció Ztok, quien aseguró que aceptará las acciones que tome la empresa estadounidense.