Tecnología

Conoce los nuevos USB morados y cómo funciona su conexión ultrarrápida que promete cambiar las conexiones por cable

Este conector USB no solo destaca por su diseño, sino que permite una carga rápida de varios dispositivos.

USB morado. Beneficios en carga rápida y transferencia de datos.
USB morado. Beneficios en carga rápida y transferencia de datos.

El USB o Universal Serial Bus se usa desde los años 90, y aunque está siendo desplazado por la nube, su uso se sigue dando debido a que no necesita configuraciones complejas. En los últimos años, apareció una variante que captó la atención de los usuarios: se trata del USB morado. Este conector no solo se destaca por su apariencia única, sino también por las mejoras técnicas que trae consigo en comparación con versiones anteriores.

¿Qué es un USB morado?

El USB morado está principalmente relacionado con la especificación USB 3.1, un estándar que permite alcanzar velocidades de transferencia de datos mucho más rápidas que el clásico USB 2.0. Aunque algunos fabricantes optan por este color con fines comerciales, el morado generalmente indica que es compatible con tecnologías avanzadas, tanto para la transferencia de datos como para la carga rápida.

En algunos casos, como en los dispositivos de Huawei, el color morado señala los puertos y cables que son compatibles con SuperCharge, la tecnología exclusiva de la marca que permite una recarga más rápida. Este código de color ayuda a identificar de un vistazo qué puertos o adaptadores están diseñados para ofrecer mayor potencia y eficiencia energética, lo que reduce considerablemente los tiempos de carga.

Uno de sus mayores atractivos es la capacidad de carga acelerada. Foto: difusión

Uno de sus mayores atractivos es la capacidad de carga acelerada.

¿Cuáles son los beneficios del USB morado en transferencia de datos?

Una de las grandes ventajas de los conectores USB morados es su capacidad para transferir archivos de manera más rápida y estable. Gracias a su compatibilidad con el estándar USB 3.1, estos cables pueden mover grandes volúmenes de información en mucho menos tiempo que las versiones anteriores. Esto es especialmente útil para quienes trabajan con archivos pesados o necesitan sincronizar constantemente entre dispositivos.

El USB morado también brilla cuando se trata de la recarga rápida de dispositivos electrónicos. Cuando tanto el puerto como el cable son compatibles, las tecnologías de carga rápida, como SuperCharge de Huawei o Quick Charge de Qualcomm, pueden mostrar todo su potencial. Esto significa que los tiempos de carga son mucho más cortos, algo fundamental en un mundo donde la movilidad y la conectividad constante son esenciales. Sin embargo, para aprovechar al máximo estas ventajas, es crucial utilizar cables y adaptadores certificados, ya que no todos los modelos genéricos ofrecen las mismas prestaciones o niveles de seguridad.

