HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tecnología

ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X comienzan sus ventas globales el 16 de octubre de 2025

Las nuevas consolas portátiles diseñadas en colaboración entre ROG y XBOX hacen su debut en Gamescom 2025

La venta en Perú iniciará durante el mes de octubre. | Foto: ROG
La venta en Perú iniciará durante el mes de octubre. | Foto: ROG

ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció que las nuevas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X —equipadas con los innovadores procesadores AMD Ryzen™ Z2 Series— estarán disponibles en tiendas alrededor del mundo a partir del 16 de octubre de 2025. Ambas consolas portátiles podrán probarse por primera vez en el piso de exhibición de Gamescom 2025.
ROG tendrá una gran presencia en Gamescom 2025, presentando toda la línea de laptops 2025 para dar a los gamers un adelanto de lo que es capaz el hardware de próxima generación. Además, las estrellas de la más reciente campaña fílmica ROG Travel, los actores Ned Luke y Shawn Fonteno —famosos por Grand Theft Auto V— estarán en el stand de ROG para encontrarse con los fans.

El 16 de octubre, ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles en: Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, China (solo Xbox Ally X), Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

Posteriormente, durante el mes de octubre, también estarán disponibles en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Más detalles sobre precios y fechas exactas se anunciarán en las próximas semanas.

ROG y Xbox co-desarrollaron la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X para brindar a los jugadores la libertad de jugar a su manera, en cualquier momento y en cualquier lugar.

  • ROG Xbox Ally: equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 A de cuatro núcleos Zen 2 y ocho hilos, además de ocho núcleos gráficos AMD RDNA™ 2. Ofrece un rendimiento ultraficiente, con 16 GB de memoria LPDDR5X-6400, un SSD M.2 de 512 GB y una batería de 60Wh para largas sesiones de juego.
  • ROG Xbox Ally X: versión premium de alto rendimiento con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, un nuevo APU de ocho núcleos/16 hilos Zen 5, 16 núcleos gráficos RDNA 3.5 y un NPU integrado. Incorpora 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, un SSD M.2 de 1TB y una batería más grande de 80Wh para mayor duración.

Optimizada para el gaming portátil

El equipo de Xbox ha trabajado en conjunto con estudios de videojuegos para probar y optimizar miles de títulos de PC para compatibilidad con portátiles. Este nuevo Programa de Compatibilidad Portátil asegura que los usuarios desde el primer día tengan la mejor experiencia posible en sus ROG Xbox Ally.

Al lanzamiento, los juegos compatibles dentro de la biblioteca mostrarán las insignias Handheld Optimized (Optimizados para portátiles) o Mostly Compatible (Mayormente compatibles).

  • Handheld Optimized: el juego está listo con controles preconfigurados, texto claro, iconografía precisa y resolución adecuada en pantalla completa.
  • Mostly Compatible: el juego puede requerir pequeños ajustes en las configuraciones para una experiencia óptima.

Además, Xbox incorpora la tecnología de shader delivery avanzado, que permite precargar los shaders durante la descarga, logrando que los juegos compatibles se inicien hasta 10 veces más rápido, se ejecuten con mayor fluidez y consuman menos batería en la primera partida.

El ROG Xbox Ally X también incluye el nuevo procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme con NPU integrado, que desbloqueará funciones impulsadas por IA a partir del próximo año, entre ellas:

  • Auto SR (Super Resolución Automática): característica a nivel de sistema que usa el NPU para escalar juegos de menor resolución, ofreciendo imágenes de alta calidad y fotogramas fluidos sin necesidad de cambios de los desarrolladores.
  • Clips destacados: la IA captura momentos clave de la partida —como batallas contra jefes o victorias épicas— y genera clips cortos para compartir con amigos o en redes sociales.

Ambas consolas, junto con toda la línea ROG 2025 (incluyendo las últimas laptops Strix, Zephyrus y Flow), estarán exhibidas en el stand de ROG en Gamescom 2025. Los modelos serán totalmente jugables con títulos como:

  • Balatro
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • DOOM: The Dark Ages
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade
  • Gears of War: Reloaded
  • Hogwarts Legacy
  • Lies of P
  • Roblox (con experiencias como 99 Nights in the Forest, Grow a Garden y Rivals)
Notas relacionadas
¿Usas tu laptop para jugar videojuegos? Así podrás mejorar su rendimiento y hacerla más rápida

¿Usas tu laptop para jugar videojuegos? Así podrás mejorar su rendimiento y hacerla más rápida

LEER MÁS
ASUS presenta la nueva Zenbook Duo 2024: característica y precio de la laptop con doble pantalla

ASUS presenta la nueva Zenbook Duo 2024: característica y precio de la laptop con doble pantalla

LEER MÁS
ASUS venderá la ROG Ally a 3.199 soles en Perú: la primera PC gamer de mano del país

ASUS venderá la ROG Ally a 3.199 soles en Perú: la primera PC gamer de mano del país

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
LG en el CES 2024: lo más llamativo del booth de la marca en la feria tecnológica

LG en el CES 2024: lo más llamativo del booth de la marca en la feria tecnológica

LEER MÁS
Telegram: ¿qué hacer con tu cuenta en la app cuando pierdes tu teléfono?

Telegram: ¿qué hacer con tu cuenta en la app cuando pierdes tu teléfono?

LEER MÁS
Ingresa a su cuenta de Steam después de 8 años y descubre que tenía un tesoro de medio millón de dólares

Ingresa a su cuenta de Steam después de 8 años y descubre que tenía un tesoro de medio millón de dólares

LEER MÁS
Demasiada información, peligro inminente: historias reales de sobreexposición digital

Demasiada información, peligro inminente: historias reales de sobreexposición digital

LEER MÁS
WhatsApp Web: ¿sabes cómo hacer el salto de línea? Aquí te lo enseñamos

WhatsApp Web: ¿sabes cómo hacer el salto de línea? Aquí te lo enseñamos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Tecnología

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu celular sin tener que borrar tus conversaciones ni perder archivos importantes

Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota