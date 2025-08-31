ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X comienzan sus ventas globales el 16 de octubre de 2025

La venta en Perú iniciará durante el mes de octubre. | Foto: ROG

ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció que las nuevas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X —equipadas con los innovadores procesadores AMD Ryzen™ Z2 Series— estarán disponibles en tiendas alrededor del mundo a partir del 16 de octubre de 2025. Ambas consolas portátiles podrán probarse por primera vez en el piso de exhibición de Gamescom 2025.

ROG tendrá una gran presencia en Gamescom 2025, presentando toda la línea de laptops 2025 para dar a los gamers un adelanto de lo que es capaz el hardware de próxima generación. Además, las estrellas de la más reciente campaña fílmica ROG Travel, los actores Ned Luke y Shawn Fonteno —famosos por Grand Theft Auto V— estarán en el stand de ROG para encontrarse con los fans.

El 16 de octubre, ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles en: Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, China (solo Xbox Ally X), Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

Posteriormente, durante el mes de octubre, también estarán disponibles en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Más detalles sobre precios y fechas exactas se anunciarán en las próximas semanas.

ROG y Xbox co-desarrollaron la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X para brindar a los jugadores la libertad de jugar a su manera, en cualquier momento y en cualquier lugar.

ROG Xbox Ally : equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 A de cuatro núcleos Zen 2 y ocho hilos, además de ocho núcleos gráficos AMD RDNA™ 2. Ofrece un rendimiento ultraficiente, con 16 GB de memoria LPDDR5X-6400, un SSD M.2 de 512 GB y una batería de 60Wh para largas sesiones de juego.

: equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 A de cuatro núcleos Zen 2 y ocho hilos, además de ocho núcleos gráficos AMD RDNA™ 2. Ofrece un rendimiento ultraficiente, con 16 GB de memoria LPDDR5X-6400, un SSD M.2 de 512 GB y una batería de 60Wh para largas sesiones de juego. ROG Xbox Ally X: versión premium de alto rendimiento con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, un nuevo APU de ocho núcleos/16 hilos Zen 5, 16 núcleos gráficos RDNA 3.5 y un NPU integrado. Incorpora 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, un SSD M.2 de 1TB y una batería más grande de 80Wh para mayor duración.

Optimizada para el gaming portátil

El equipo de Xbox ha trabajado en conjunto con estudios de videojuegos para probar y optimizar miles de títulos de PC para compatibilidad con portátiles. Este nuevo Programa de Compatibilidad Portátil asegura que los usuarios desde el primer día tengan la mejor experiencia posible en sus ROG Xbox Ally.

Al lanzamiento, los juegos compatibles dentro de la biblioteca mostrarán las insignias Handheld Optimized (Optimizados para portátiles) o Mostly Compatible (Mayormente compatibles).

Handheld Optimized: el juego está listo con controles preconfigurados, texto claro, iconografía precisa y resolución adecuada en pantalla completa.

Mostly Compatible: el juego puede requerir pequeños ajustes en las configuraciones para una experiencia óptima.

Además, Xbox incorpora la tecnología de shader delivery avanzado, que permite precargar los shaders durante la descarga, logrando que los juegos compatibles se inicien hasta 10 veces más rápido, se ejecuten con mayor fluidez y consuman menos batería en la primera partida.

El ROG Xbox Ally X también incluye el nuevo procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme con NPU integrado, que desbloqueará funciones impulsadas por IA a partir del próximo año, entre ellas:

Auto SR (Super Resolución Automática): característica a nivel de sistema que usa el NPU para escalar juegos de menor resolución, ofreciendo imágenes de alta calidad y fotogramas fluidos sin necesidad de cambios de los desarrolladores.

característica a nivel de sistema que usa el NPU para escalar juegos de menor resolución, ofreciendo imágenes de alta calidad y fotogramas fluidos sin necesidad de cambios de los desarrolladores. Clips destacados: la IA captura momentos clave de la partida —como batallas contra jefes o victorias épicas— y genera clips cortos para compartir con amigos o en redes sociales.

Ambas consolas, junto con toda la línea ROG 2025 (incluyendo las últimas laptops Strix, Zephyrus y Flow), estarán exhibidas en el stand de ROG en Gamescom 2025. Los modelos serán totalmente jugables con títulos como: