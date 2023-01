¿Qué hacer si mi bandeja de Gmail se llenó y no quiero crear otra cuenta?

El espacio en la bandeja del Gmail puede ser un problema para algunos, ya que tiene un límite, a menos que se pague por más capacidad. Otra opción sería crear otra cuenta, pero para muchos puede resultar tedioso porque se debe hacer varios procedimientos. No obstante, si deseas evitar este último recurso, hay muchas más alternativas que te serán de ayuda para que tengas más espacio en tu correo.

A continuación, te dejamos algunos pasos que puedes seguir en caso de que la bandeja de tu Gmail haya llegado a su máxima capacidad.

Elimina el spam

Gmail utiliza la inteligencia artificial para apartar los mensajes spam y correos electrónicos no deseados. Según sus estadísticas, al menos 15.000 millones de mensajes no deseados se envían por día. No obstante, solo llega a bloquear el 99,9% del spam, la suplantación de identidad y el malware.

Todos los usuarios suelen recibir correos spam, por lo que siempre se debe de revisar la bandeja. Foto: composición LR/

Si ves que te llegan este tipo de correos, una solución es seleccionar ‘reportar spam’ para que de esta forma se bloquee todo tipo de remitente no deseado.

Archiva correos electrónicos por gran cantidad

Si tus correos no tienen un orden y algunos hasta ya perdieron vigencia, pero son importantes y no los puedes eliminar, la mejor opción es archivarlos. Solo debes colocar en el buscador la cuenta del remitente e identificar la casilla de verificación en la parte superior izquierda del Gmail, debajo del filtro de búsqueda “De”.

De esta manera, solo tienes que marcar la casilla para seleccionar los correos en su totalidad o manualmente. Una vez que tengamos todo seleccionado, elegimos la opción ‘archivar’; así, dejarán de aparecer en el buzón sin ser eliminados por completo.

Poner en silencio los hilos de correo electrónico

Los correos que tienen varios remitentes pueden volverse molestos cuando el tema ya no es de tu interés. Por ello, se debe tener en cuenta que sí es posible silenciar un hilo para no ver todas las actualizaciones en la bandeja de entrada.

Para optar por esta alternativa, desde tu computadora tienes que marcar la casilla a la izquierda del mensaje en la bandeja de entrada. Luego, hacer clic en el menú de tres puntos que está cerca de la parte superior de la página. Y, finalmente, seleccionar ‘silenciar’.

Desde el celular, el proceso es más sencillo, pues solo se debe tocar el mensaje, hacer clic en los tres puntos en la parte superior derecha y elegir ‘silenciar’.

El espacio de Gmail tiene un límite por usuario. Foto: T13

Separa los correos entrantes con la creación de varias direcciones de correo con un signo (+)

Si quieres controlar una gran cantidad de mensajes, una opción factible es registrarse en servicios de compras en línea o proyectos profesionales utilizando diversas formas de tu dirección de correo electrónico agregando el signo (+).