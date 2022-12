WhatsApp tiene un ‘truco’ que permite tener 2 cuentas en tu teléfono al mismo tiempo

Si instalaste WhatsApp en tu smartphone, seguro habrás notado que es imposible abrir dos cuentas al mismo tiempo. Muchos desean tener esta opción, ya que así podrán tener separados los chats que mantienen con amigos o familiares de sus conversaciones laborales, es decir, las que sostienen con su jefe o compañeros de trabajo.

En la actualidad, existen varios softwares en Play Store y App Store que prometen clonar aplicaciones como Facebook, Messenger, entre otras, con el objetivo de que las personas puedan abrir más de un perfil en sus equipos. Lamentablemente, la mayoría de estos programas no funciona y si lo hacen presentan muchos ‘bugs’.

Para evitar mezclar sus mensajes del trabajo con los personales, mucha gente prefiere tener dos celulares. De esta manera, pueden iniciar sesión en sus apps más importantes, sin ningún tipo de problema. La única dificultad es que tendrán que cargar siempre los dos dispositivos, algo que solo a algunos agrada.

Lo que muy pocos saben es que existe un método, que es 100% seguro, que permite manejar dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular y al mismo tiempo, es decir, de forma paralela. Para lograrlo, no hay necesidad de descargar aplicaciones desconocidas, si no una que ha sido desarrollada por la misma compañía Meta.

Hace algunos años, la compañía de Mark Zuckerberg lanzó una versión para empresas conocida como Business. Actualmente, se encuentra disponible para terminales Android e iOS, y al ser un aplicativo oficial, eso significa que los mensajes que envíes y recibas van a tener el famoso cifrado de extremo a extremo.

PUEDES VER: Los mejores teléfonos de gama media y alta que puedes autoregalarte en esta Navidad

¿Qué hacer para tener 2 cuentas en tu dispositivo?

1. Baja la mencionada app. Puedes hacerlo desde aquí para Android o ingresando a este enlace desde iPhone

2. Quita la tarjeta SIM de tu smartphone y coloca la de tu trabajo

3. Ingresa a Business y empieza con la configuración.

4. Al terminar, retira el chip secundaria y vuelve a poner el principal

5. Ahora tendrás 2 cuentas. Una la verás en la app tradicional y la otra en el aplicativo oficial que instalaste

Vale resaltar que la versión de empresas tiene más funciones que podrían serte de ayuda. No solo puedes enviar fotos, videos, notas de voz o stickers, también es posible establecer un periodo de atención, crear mensajes automáticos cuando no puedas responder (o estés de vacaciones), etc.