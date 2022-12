¿Cómo hacer que tu celular ‘grite’ cuando acabe de cargar su batería? Te enseñamos a realizarlo

Un error bastante común que cometen los usuarios de teléfonos inteligentes es dejar su dispositivo cargando más de la cuenta, es decir, que siga conectado a la corriente aunque su batería esté al 100%. Si bien el smartphone no explotará, esta práctica terminará por afectar su autonomía.

Las baterías de litio que usan los celulares (Android e iOS) se degradan con el paso de los años, lo que provoca que su autonomía disminuya. En otras palabras, si en un principio tu teléfono duraba más de 12 horas cargado, luego de un par de años, ese tiempo habrá decrecido considerablemente.

Es imposible evitar que esta se degrade, pero lo que podemos hacer es mejorar ciertas costumbres para que eso no suceda tan pronto. Uno de los hábitos que debes cambiar es dejar de utilizar tu celular mientras está cargando, dejarlo conectado más de la cuenta, usar cargadores piratas, etc.

Quizás no lo sepas, pero existe un truco para que tu smartphone te avise, a través de un grito, que la batería ya está al 100%. No necesitas rootear tu equipo ni nada complicado, solo deberás seguir unos sencillos pasos desde tu Android. Vale resaltar que no funciona en dispositivos iOS.

¿Cómo hacer que tu smartphone ‘grite’ cuando acabe de cargar?

1. Ingresa a Play Store y descarga Battery Sound Notification.

2. Para que funcione correctamente, tendrás que darle algunos permisos.

3. Entra a la aplicación y pulsa el ícono + que se encuentra en la parte superior.

4. Te aparecerán tres opciones: modo, sonido y general.

5. En la primera elige batería llena y coloca 100%. Mientras que en la segunda, selecciona texto a voz y escribe lo que quieres que ‘grite’ tu celular.

Eso sería todo. A partir de ahora, cada vez que cargues tu teléfono Android, este te avisará que la batería ya terminó de recargarse. Gracias a este truco, ya no tendrás que dejarlo conectado a la corriente durante varias horas.