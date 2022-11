¿Cómo cargar más rápido la batería de un teléfono antiguo que no posee carga rápida?

En los últimos años, compañías como Xiaomi, Motorola, Oppo, Realme, entre otras, están apostando por sus teléfonos con cargas ultra rápidas que permiten llenar el 100% de su batería en menos de 30 minutos, una característica que los equipos antiguos no poseen. ¿Qué hacer en estos casos?

Contrario a lo que muchos piensan, usar un cargador fast charge no significa que tu teléfono antiguo vaya a cargarse más rápido. Esto debido a que todos los smartphones, sean Android o iPhone, tienen un controlador que se encarga de medir la potencia del cargador.

Es decir, no importa que conectes un moderno cargador de carga rápida en el celular que compraste hace muchos años, no va a cargar más rápido, ya que la velocidad depende del dispositivo que tengas, más no del cargador que estás usando para llenar su batería.

¿Cómo acelerar la carga en celulares ‘viejitos’?

1. Utiliza un cable original

En el interior de los cables suelen haber cuatro cables de diferentes colores (blanco, verde, rojo y negro). Los dos primeros son utilizados para transferir datos, mientras que los dos últimos son los encargados de la carga.

Por lo general, los cables estándar (también los no originales) suelen transportar solo 0.5 amperios; sin embargo, existen cables que pueden transportar hasta 2 amperios. Antes de comprar uno, asegúrate de cerciorarte de este detalle.

2. La funda de tu teléfono

Según detalla Computer Hoy, la carga funciona con más eficiencia cuando la batería del teléfono está fría. Por ese motivo, recomiendan retirar la carcasa para reducir la temperatura del ambiente.

3. No uses puertos USB

Si quieres que tu smartphone cargue rápido, no uses los puertos USB de tu laptop, ya que solo tienen una potencia de salida de 0.5 amperios. Es decir, tu celular tardará más en cargar, por lo que lo mejor es conectarlo al tomacorriente.

4. No lo uses mientras carga

Un error bastante común que cometen muchas personas es utilizar su teléfono mientras carga. Si tienes esta costumbre, lo único que provocarás es que tarde más en cargar y que la batería se degrade más rápido de lo previsto.

5. Apágalo o ponlo en modo avión

El método más recomendable para que tu celular cargue más rápido es apagarlo, ya que de esa manera no habrá nada que consuma la batería. En caso no quieras hacerlo, puedes optar por activar el modo avión, antes de conectarlo a la corriente.

Así podrás evitar que ciertas aplicaciones usen el micrófono o cámara de tu teléfono

Para que una aplicación funcione correctamente en un dispositivo Android, se le deben brindan ciertos permisos como el acceso a nuestros contactos, cámara, micrófono, etc. La mayoría son seguras; sin embargo, hay algunas apps que solicitan más acceso del que deberían tener.

Por lo general, solemos otorgarles todos los accesos, sin imaginar que podrían estar usando el teléfono o cámara para espiarte. Hay muchas formas de frenar esta situación, la más común es eliminar las apps de dudosa procedencia o que hayamos usado solo en una ocasión.