¿Por qué no descargar WhatsApp Plus V22.00 en tu teléfono y qué puede pasarte si lo haces?

Acaba de liberarse la versión V22.00 de WhatsApp Plus y miles de usuarios están descargando la aplicación de mensajería instantánea en sus teléfonos, sin imaginar que hacerlo podría traerles serios problemas, como la suspensión de su cuenta de forma permanente.

Aunque muchos piensen que WhatsApp Plus es una app oficial, lo cierto es que se trata de una versión pirata, es decir, sus creadores nada tienen que ver con Meta. Por ese motivo, la aplicación no se encuentra en Play Store o App Store, sino en webs de dudosa reputación.

¿Por qué WhatsApp Plus es tan popular?

Mucha gente prefiere WhatsApp Plus que el WhatsApp original, debido a que los desarrolladores de la versión ‘pirata’ le han añadido más funciones que la aplicación original todavía no tiene. Vale resaltar que todas estas funciones ‘extras’ son consideradas poco éticas.

Entre las opciones más populares se encuentran la posibilidad de descargar los estados de tus contactos (aunque los hayan borrado), conocer el momento exacto en que un amigo o familiar se conecta, ver todos los mensajes borrados que se hayan eliminado, etc.

¿Qué opina Meta de WhatsApp Plus?

Quizás no lo sepas, pero la empresa de Mark Zuckerberg ya se ha manifestado en contra de WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Delta, WhatsApp Gold, WhatsApp Aero, WhatsApp Pink, YoWhatsApp, OGWhatsApp, entre otras versiones no oficiales de su app.

De acuerdo a Meta, las personas que sean atrapadas utilizando alguna de estas aplicaciones ‘pirata’ verán su cuenta suspendida. Primero será un baneo temporal (unas 24 horas) y si continúas empleando el MOD, entonces la prohibición será de forma permanente.

Primero suspenderán tu cuenta de forma temporal. Foto: Clarín

“Las aplicaciones no admitidas, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señaló la compañía en su blog.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida no empiezas a usar la versión original, podrías ser baneado permanentemente”, agregó.

Podrían traer virus

Debido a que no están en Play Store o App Store, sino en sitios de descarga alternativos, estas versiones no oficiales no han pasado los controles de seguridad de Google y Apple, respectivamente. Es decir, al bajarlas estás exponiendo tu información personal.

Aunque muchas páginas te digan que su versión está libre de virus, puede que no sea cierto. Si el WhatsApp Plus que bajaste tiene un malware oculto, puede robar tu información, no solo contraseñas de redes sociales, sino claves de las apps financieras para vaciar tus cuentas.