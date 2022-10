Instagram: usuarios reportan problemas y que les están suspendiendo su cuenta por error

Instagram acaba de sufrir una nueva caída que ha afectado a miles de usuarios de varias partes del mundo. A través de las redes sociales, sobre todo Twitter, varios cibernautas han informado tener problemas con esta red social que pertenece a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg.

Según detalla Downdetector, un portal que informa sobre las caídas de diversas plataformas, los problemas con Instagram comenzaron alrededor de las 8:20 a.m. (hora peruana) y todavía se mantienen. Actualmente, hay un pico de reportes que continúa incrementándose conforme pasan los minutos.

Por el momento, los desarrolladores de Instagram no han emitido ningún comunicado que informe los motivos del por qué esta red social está presentando fallas en varias partes del mundo. A estos problemas se han sumado otros y es que muchos usuarios les han suspendido sus cuentas por error.

User reports indicate Instagram is having problems since 9:04 AM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown

Para sorpresa de miles de usuarios de Instagram, cuando intentaron entrar a la aplicación desde sus teléfonos inteligentes se dieron la sorpresa de que sus cuentas acaban de ser suspendidas sin ningún motivo aparente. Inmediatamente, muchos corrieron a Twitter para reportar este suceso.

“Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Quedan 30 días para oponerse a esta decisión”, este es el mensaje que muchos usuarios de Instagram están viendo cuando abren la aplicación en sus teléfonos. La mayoría de ellos están muy preocupados, ya que no hicieron nada para provocarlo.

Al parecer, las cuentas suspendidas no serían solo de usuarios de ciertos países, ya que los reportes vienen de varias partes del mundo, así que este problema sería global. De igual manera, nada tiene que ver la cantidad de seguidores, ya que hay muchos influencers que también han reportado este problema.

A través de un breve comunicado, los desarrolladores de Instagram revelaron que están conscientes del fallo que está teniendo la red social. Asimismo, pidieron paciencia y disculpas a los usuarios afectados, asegurándoles que ya se encuentran investigando el problema para solucionarlo.

“Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias”, escribió la plataforma en su cuenta oficial de Twitter.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown