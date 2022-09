iPhone 14 Plus sería el verdadero nombre del nuevo modelo que acompañará al estándar

Tras no conseguir los resultados esperados, Apple decidió dejar de lado al iPhone mini que vimos en los iPhone 13. Sin embargo, la nueva generación de teléfonos que será anunciada, en solo unos días, mantendrá sus cuatro modelos. Precisamente, sobre el nuevo móvil de la compañía estadounidense, se acaba de revelar su nombre oficial.

Cuando Apple presentó por primera vez un iPhone más grande, lo llamó “Plus”, luego, en 2018, cambió a “Max”. Esta es la razón por la que hasta ahora todos han asumido que la nueva clase de iPhone, que acompañará al modelo estándar, se llamará iPhone 14 Max.

Sin embargo, el filtrador Tommy Boi ha descubierto la existencia de fundas protectoras para un iPhone 14 Plus. No obstante, el propio Apple todavía ha revelado información al respecto. Con base en eso, los modelos serían: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Funda protectora del iPhone 14 Plus. Foto: CASETiFY

Diseño de la cámara selfie del iPhone 14 Pro

Apple apostará por una pantalla perforada para dar espacio a los sensores frontales del iPhone 14 Pro, lo cual permitirá deshacerse del siempre polémico notch. Sin embargo, una nueva filtración de MacRumors acaba de revelar cuál será el aspecto de esta característica.

Si bien los de Cupertino integrarán dos agujeros en lugar de uno, el leaker señala que cuando el iPhone 14 Pro esté encendido se verá una sola perforación de tipo píldora. El teléfono apagaría los píxeles ubicados entre ambos agujeros para que luzca simétrico. Esto es posible gracias al panel OLED que tiene los móviles de Apple.