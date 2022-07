¿Cuántos virus tiene WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp y otras apps similares?

La popularidad de WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp, entre otras aplicaciones similares, ha crecido de forma exponencial, al punto de que incluso varias webs de noticias las promocionan y dejan links de descarga, pese a que utilizarlas puede traerle muchos problemas al usuario. ¿Cómo cuáles?

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp han advertido que los cibernautas que usen estas apps modificadas violan sus normas, por lo que serán sancionados. Primero con una suspensión temporal (que durará unas 24 horas), luego con un baneo permanente si continúan utilizándolas.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, se puede leer en su blog oficial.

Otro de los peligros de utilizar WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp, u otras parecidas, es que pueden haber sido infectadas con un malware que tenga como objetivo robar tu información personal. No solo fotos o videos, lo que buscan los cibercriminales son claves de apps bancarias.

¿Cuántos virus hay en WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp?

Debido a que son aplicaciones no oficiales, no se encuentran publicadas en Google Play Store o App Store, sino en sitios de descarga de dudosa procedencia. Gracias a Virus Total, se puede saber cuántos malwares hay en estos mods que, en esta ocasión, bajamos del portal Malavida, que es famoso por albergar mods no oficiales.

Análisis de WhatsApp Plus. Foto: captura de Virus Total

Análisis de GB WhatsApp. Foto: captura de Virus Total