¿Por qué es recomendable que reinicies tu teléfono al menos una vez por semana?

Hace algunos años, era bastante común que las personas reinicien sus teléfonos regularmente, puesto que estos solían ‘congelarse’ de vez en cuando. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los smartphones más modernos pocas veces tienden a colgarse, lo que ha provocado que menos usuarios apaguen y prendan sus equipos.

Aunque reiniciar el celular es una práctica que suele durar unos cuantos minutos, muy pocas personas lo hacen, ya que no lo ven necesario. Por lo general, la mayoría apaga y prende su smartphone solo si está teniendo algún problema, como un sobrecalentamiento, un bug que no puede corregir, que no responda la pantalla, etc.

¿Es necesario reiniciar el smartphone regularmente?

Según detalla Movilzona, un portal especializado en tecnología, es recomendable que los usuarios reinicien sus celulares al menos una vez por semana. Esto debido a que —con ello— pueden alargar la vida útil de la batería, así como mejorar el rendimiento del dispositivo para hacerlo más fluido y sin tantos problemas.

Otra de las razones sobre por qué debes reiniciar tu teléfono cada cierto tiempo tiene que ver con que esta práctica vacía por completo la memoria RAM, lo que garantizará más velocidad al principio. Sin embargo, cuando el sistema empiece a trabajar en segundo plano, el equipo volverá a su rapidez normal.

Finalmente, el reinicio también es recomendable porque provoca que la temperatura del teléfono descienda. Esto es ideal sobre todo en época de verano, cuando la temperatura sube demasiado y muchos equipos tienden a sobrecalentarse si son expuestos a una luz solar directa.