¿Cómo evitar que una persona sepa donde has estado revisando tu Google Maps?

La aplicación de Google Maps, que viene preinstalada en la mayoría de teléfonos Android, no solo permite que revises los mapas virtuales de diferentes ciudades del mundo. Aunque no lo creas, este software está monitoreando constantemente tu ubicación, incluso puede mostrar una lista de lugares donde has estado.

Es decir, si una persona extraña coge tu smartphone e ingresa a Google Maps, tranquilamente puede descubrir todos los sitios que visitaste, no solo en ese día, si no que también en días anteriores. Por suerte, existe una forma de evitar que eso suceda y es borrando ese historial de ubicaciones. ¿Cómo se logra?

Ingresa a Google Maps desde tu celular y pulsa tu foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha

Aparecerán varias opciones, entre ella se encuentra una llamada “ Tus rutas ”

” Verás el mapa del lugar en el que te encuentras, también podrás visualizar los lugares que has visitado hoy

Notarás que Google Maps te permite retroceder a días anteriores, mostrándote también donde has estado: tu trabajo, un restaurante, un lugar histórico, etc.

Para eliminar ese historial, tendrás que pulsar el ícono de tres puntos y seleccionar ‘ Eliminar día ’.

’. Vale resaltar que esta opción solo eliminará el historial de un día en específico, por lo que tendrás que repetir los pasos varias veces.

Para evitarte problemas en el futuro, lo recomendable es que desactives el historial de ubicaciones de Google Maps. De esta manera, ya no tendrás que preocuparte de que alguien agarre tu smartphone y descubra las zonas donde has estado recientemente. Para deshabilitar esa función, debes hacer lo siguiente: