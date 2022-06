¿Cómo ver Netflix, Disney+, Prime Video y otras plataformas en un televisor que no es Smart TV?

Existen millones de televisores en el mundo que no son Smart TV, es decir, no cuentan con conexión a internet, lo que impide que sus dueños puedan disfrutar de las plataformas de streaming más populares del momento como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO+, entre otros servicios similares.

Debido a la gran cantidad de series y películas que poseen estas plataformas, la mayoría de personas que cuentan con estos televisores antiguos opta por adquirir uno nuevo que sí sea “inteligente”. El problema es que estos aparatos suelen ser muy costosos, dependiendo de la marca y el tamaño de la pantalla.

Afortunadamente, varias compañías como Apple, Xiaomi, Google, Roku, entre otras, vienen lanzando diversos gadgets que permiten que los dueños de televisores ‘viejitos’ puedan conectarse a estas plataformas de streaming sin la necesidad de gastar mucho dinero en un Smart TV. ¿Cómo funcionan?

Por lo general, estos gadgets se conectan por el puerto HDMI y puerto USB de los televisores que no tienen acceso a internet; sin embargo, existen modelos en el mercado que pueden conectarse mediante los famosos cables de audio y video que vienen en tres diferentes colores (rojo, amarillo y blanco).

¿Cuáles son los gadgets más populares?

Si tienes un televisor que no es Smart TV y quieres darle una segunda oportunidad usando estos dispositivos, debes saber que existen varios en el mercado, algunos son más caros que otros, ya que ofrecen resolución 4K. Aquí te dejamos una lista de los más populares.

1. Roku Express y Roku Express 4K

2. Streaming Stick 4K

3. Fire TV Stick Lite

4. Apple TV 4k

5. Mi TV STICK

6. Amazon Fire TV Stick

7. Google Chromecast 3

8. Xiaomi Mi TV Box S.

Para saber más sobre estos dispositivos, La República se comunicó cion Benjamín Garnica, International Business Development ROLA de Roku, quien nos respondió algunas preguntas sobre estos gadgets.

¿En qué dispositivos es compatible Roku y en cuáles no?

Es compatible en todos los televisores, monitores y proyectores (con audio) que tengan un puerto HDMI IN y puerto USB. El puerto HDMI es para conectar el dispositivo Roku y el puerto USB es para darle energía. En los únicos donde no es compatible son las TVs que no cuenten con puertos HDMI.

¿Qué suele venir en la caja de estos dispositivos?

Cada dispositivo Roku incluye todos los componentes necesarios para disfrutar de streaming (baterías, cables, control remoto y dispositivo), además es posible descargar las aplicaciones gratuitas como Vix y Pluto TV y disfrutar de cientos de horas de películas y series gratis.

Además de permitirte ver plataformas de streaming, ¿a qué otros servicios puede acceder el usuario de Roku?

Roku es un sistema operativo pensado para TVs, así que adicionalmente al contenido por suscripción, por transacciones y contenido gratuito, es posible controlar la TV desde el celular con la aplicación gratuita (independientemente del dispositivo Roku que tengas) y disfrutar funciones como escucha privada y control de voz.

¿Es sencillo instalar Roku? Por ejemplo, ¿personas de cualquier edad puedan instalarlo y configurarlo?

Una de las principales características de nuestros players, es justamente la facilidad de uso una de las principales características diferenciadoras de Roku. Está fabricado y pensado para personas de todas las edades ya que nuestro sistema operativo es muy intuitivo y el control remoto es muy sencillo de utilizar, incluso para personas que jamás lo hayan usado antes. Todos los dispositivos vienen con su control remoto físico incluido en la caja y también son compatibles con la aplicación Roku gratuita para celulares que se puede descargar de cualquier store.

Al igual que el sistema operativo de los smart TV, ¿el sistema operativo de Roku suele actualizarse con frecuencia?

De hecho, Roku tiene actualizaciones constantes a diferencia de algunos televisores que ya no se actualizan o ya no permiten bajar más aplicaciones. Roku ofrece más 100,000 películas y series además de actualizaciones constantes tanto de funciones como de contenido para toda la familia.