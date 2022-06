¿Cómo me doy cuenta que me están vendiendo un cargador de celular falso?

No te dejes engañar. Es importante que siempre uses el cargador idóneo para tu celular; no obstante, de no hacerlo, podrías provocar un grave deterioro de la batería y, por lo mismo, del teléfono.

Si no puedes usar el aparato original que vino con tu móvil, debe ser uno de la misma marca. Conoce aquí cómo identificar un cargador ‘bamba’ y cuáles serán los perjuicios de no usar un dispositivo de calidad.

Samsung

Esta empresa recomienda adquirir los accesorios necesarios para sus dispositivos móviles en tiendas oficiales o distribuidores autorizados por la marca. Ellos advierten que la mayoría de productos ofrecidos en otros portales o establecimientos suelen ser falsos.

“Si el producto que posee es identificado como falso, no podrá utilizar los servicios proporcionados por Samsung Electronics y será complicado validar la garantía por los daños causados por el uso de un producto falsificado”, dice un comunicado publicado en su sitio web.

Samsung advierte a sus usuarios perjuicios de usar cargadores falsos. Foto: Samsung

Siguiendo esa línea, publicaron unas indicaciones para identificar un producto original de la marca. Por ejemplo: el país de fabricación debe aparecer correctamente escrito. Si aparece de alguna otra forma, duda del producto.

Apple

La popular compañía recomienda verificar el empaque y la escritura en el cable. El conector Lightning, el conector USB y las marcas grabadas con láser son las ideales para identificar los cargadores falsificados o no certificados.

Las piezas originales son uniformes, sus contactos son redondeados y refinados de color dorado o plateado. Sumado a ello, el recubrimiento de Apple tiene un tamaño fijo: 7,7 por 12 milímetros y la placa frontal es de color gris o metálico.

Esto se repite en el puerto USB. Apple recalca que debe tener dispositivos de seguridad de la carcasa USB trapezoidales, dispositivos de seguridad equidistantes respecto del borde, contactos USB con recubrimiento dorado, superficie del USB lisa y regular, superficie de la carcasa USB plana y superficie del aislante del conector USB uniforme y plana.