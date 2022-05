Xiaomi 12S Pro y 12S: revelan las características que tendrán los nuevos teléfonos

Xiaomi aún no ha terminado con su serie Xiaomi 12, ya que, según los informes, la compañía se está preparando para lanzar sus teléfonos inteligentes Xiaomi 12S. Una filtración ha revelado que los Xiaomi 12S y 12S Pro están en proceso, porque fueron detectados en las bases de datos IMEI con los números de modelo 2206123SC y 2206122SC, respectivamente.

Las especificaciones del Xiaomi 12S Pro han sido reveladas por el conocido informante Digital Chat Station a través de una publicación de Weibo. Se detalla que este dispositivo tendrá una pantalla micro curva 2K LTPO 2.0 con un recorte de perforación centrado para la cámara selfie. Además, este panel admitirá una frecuencia de actualización de 120 Hz.

El Xiaomi 12S Pro tendrá dos variantes de procesadores; una de ellas con el chipset Snapdragon 8 Gen 1+ y otra con el MediaTek Dimensity 9000, ambas con una pantalla 2K. En el caso del Xiaomi 12S, tendrás un Snapdragon 8 Gen 1+.

Tanto el Xiaomi 12S Pro como el 12S estándar incorporarán una cámara principal de 50 MP equipada a su vez con estabilización óptica (OIS) a fin de obtener mejores resultados en vídeos y una mayor definición en fotografías nocturnas.

Sin embargo, todavía no hay mayores detalles sobre la capacidad de la batería de los Xiaomi 12S y la carga rápida que incluirían. No obstante, no pasará mucho tiempo para que la compañía china anuncie la fecha de lanzamiento oficial de ambos móviles.