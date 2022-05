WhatsApp trabaja en función para poder usar la misma cuenta en 2 celulares

WhatsApp es el servicio de mensajería que más usamos para comunicarnos con nuestros amigos y familiares. Por ende, la plataforma de Meta lanzó desde hace un tiempo la función multidispositivo que nos permite usar WhatsApp Web de manera independiente. No obstante, ahora la compañía trabaja en una nueva opción que permita a los usuarios de iOS y Android utilizar una misma cuenta en dos teléfonos.

La nueva funcionalidad del servicio de mensajería acaba de ser revelado por el portal especializado WABetaInfo, que ha encontrado esta actualización en la beta para Android 2.22.10.13.

En la actualidad, esto ya es posible al vincular un dispositivo de escritorio, pero WhatsApp está trabajando para brindar la capacidad de vincular un teléfono secundario para una actualización futura. Es decir, los usuarios podrán usar su misma cuenta en dos móviles diferentes.

Según muestra la captura de pantalla de WABetainfo, esta nueva opción de WhatsApp tendrá como nombre el ‘modo compañero’, que permite vincular un dispositivo secundario a otra cuenta de la app de mensajería registrada.

El modo compañero de WhatsApp. Foto: WABetaInfo

De esta manera, podremos acceder con normalidad al listado de nuestras conversaciones en cualquiera de los dos teléfonos, tampoco tendremos complicaciones a la hora de recibir y enviar mensajes, por lo que las notificaciones llegarán a ambos dispositivos.

De otro lado, todavía no se sabe la fecha concreta en que llegará esta nueva actualización para todos los usuarios de iOS y Android. No obstante, al igual que las reacciones a mensajes, no pasará mucho tiempo para poder disfrutar de la nueva funcionalidad.