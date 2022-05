¿Qué hacer si YouTube se traba o detiene en mi Smart TV?

YouTube es uno de los servicios de Google con mayor popularidad en todo el mundo, ya que nos permite ver de manera gratuita todo tipo de contenido audiovisual, como videos musicales, tutoriales, documentales, programas online y más. Por ello, puede resultar molesto cuando la plataforma se traba o se detiene en nuestro Smart TV. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Aquí te lo decimos.

YouTube es compatible con todos los Smart TV actuales, sea Samsung, Sony, LG o de otra marca. Además, viene instalada por defecto en varios de estos televisores inteligentes. Por ello, si sueles utilizar la plataforma de videos puedes tener los siguientes problemas:

Problemas de conexión a internet

La mayoría de veces cuando YouTube se detiene o se traba en nuestro Smart TV es porque hay problemas de conexión a internet. Es decir, hay un fallo en nuestro router o en el mismo televisor en donde intentamos reproducir videos. Para solucionar el problema, debemos reiniciar tanto nuestro módem como el Smart TV.

YouTube se bloquea o aparece un mensaje por error

La aplicación se bloquea en la pantalla de inicio y te puede aparecer el mensaje ‘Error 400′. Cuando ocurre esto, también te puede aparecer que ‘YouTube no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde’.

Ante esta situación, lo mejor es cerrar y volver a abrir la aplicación YouTube. Asegúrate de cerrar otras apps que pueden estar ejecutándose como Netflix. Si los problemas persisten, realiza un diagnóstico de red en tu Smart TV.

La aplicación ya no es compatible

Si tu Smart TV es muy antiguo, es muy probable que no puedas ingresar a YouTube o que esta se trabe porque ya no es compatible. Es decir, tu televisor ya no puede descargar las actualizaciones de la plataforma. En este caso, tendrás que recurrir a los USB Stick, en donde podrás descargar todo tipo de apps para que puedas ver en tu televisor.