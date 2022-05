Facebook: ¿cómo activar la autenticación en dos pasos para proteger mi cuenta?

Facebook es un de las redes sociales que más usamos en nuestra vida diaria. A esta plataforma no solo accedemos para comentar o compartir las noticias y memes que encontramos en la red, sino también para exhibir fotografías de momentos especiales. Incluso incluimos tenemos información personal que no puede caer en manos de extraños. Por ello, lo recomendable es proteger nuestra cuenta con un método seguro como la autenticación en dos pasos. ¿Cómo funciona? Aquí te lo revelamos.

Cuando configuras esta función en tu cuenta en la red social, a la hora de iniciar sesión en una computadora o en un teléfono celular diferente, Facebook solicitará un código especial para asegurarse de que eres tú quien está intentando ingresar a la cuenta. El número es enviado por mensaje o aplicación y ayuda a garantizar que otra persona no pueda concluir el inicio de sesión.

Lo mejor de este increíble método de seguridad de Facebook es que no necesita de la instalación de apps de terceros, ya que es una funcionalidad propia de la plataforma de Mark Zuckerberg, que podemos activar sin importar si tenemos un teléfono con Android o un iPhone.

Paso a paso para activar la autenticación en dos pasos

Para configurar la autenticación en dos pasos de Facebook en tu teléfono, solo debes cumplir las siguientes instrucciones:

Ingresa a Facebook desde tu teléfono

Da clic en la ‘configuración’ y accede a ‘seguridad e inicio de sesión’

Desplázate hasta la opción ‘usar autenticación en dos pasos’

Luego elige un método de seguridad: app de autenticación para generar códigos de verificación, un mensaje de texto para recibir códigos o una llave de seguridad física para proteger tu cuenta.

Si no guardaste el navegador o el dispositivo móvil que estás usando, se te pedirá que lo hagas cuando actives la autenticación en dos pasos en tu cuenta de Facebook. De este modo, no tendrás que escribir un código de seguridad cuando vuelvas a iniciar sesión. No hagas clic en ‘guardar este navegador’ si estás utilizando una computadora pública a la que otras personas tendrán acceso.