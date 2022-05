¿Qué ocurre si dejas tu laptop siempre enchufada?

Tras la crisis mundial originada por la pandemia de la COVID-19, millones de personas han tenido que adaptarse al mundo tecnológico a través del trabajo remoto y las clases virtuales. Por ello, las laptops o computadoras portátiles se han convertido en las herramientas ideales para este tipo de labores, por ende, puede ocurrir que la dejemos conectada al enchufe durante varias horas. Algunos aseguran que esta acción puede ser perjudicial para nuestro equipo, pero qué tan cierto es. Aquí te respondemos a esta interrogante.

Para entender esta situación debes saber que existen dos tipos principales de baterías usadas en laptops; batería de iones de litio (Li-ion) y de polímero de litio (LiPo). Si bien son diferentes tecnologías, funcionan de la misma manera, con energía creándose a través del movimiento de los electrones.

¿Una batería se sobrecarga?

Según ha consultado el portal especializado HardZone a expertos en la materia, una batería no puede ser sobrecargada. Al llegar al 100% deja de cargar y no volverá a cargar hasta que el voltaje llegue a cierto nivel. Luego de que la batería se descargue un poco, el cargador volverá a cargarla. Por ello, no existe riesgo alguno de dañar la batería o cargarla por encima de su capacidad, ya que los fabricantes de estos equipos utilizan sensores que controlan este aspecto.

Sin embargo, también se advierte que si la batería se descarga por completo, la laptop sí puede sufrir un daño. Dejar una batería completamente descargada por un periodo de tiempo largo puede dejarla en un estado del cual no podría recuperarse.

¿Cuándo se degrada la batería de la laptop?

Muchos usuarios creen que la batería de su laptop ha perdido autonomía porque la mantienen conectada siempre al enchufe. Sin embargo, las baterías se degradan con el tiempo tengas el portátil conectado a la corriente o no. De hecho, la batería se degradará incluso aunque la quites y no la utilices.

La degradación de la batería de una laptop depende de los ciclos de carga. Según Battery University, a partir de los 300-500 ciclos el rendimiento de la batería empieza a bajar. Esta entidad también ha realizado un estudio que indica que si almacenas la batería al 100% de carga a 25°C de temperatura ambiente durante un año, esta se degradará un 20% de su capacidad total, mientras que si lo haces al 40% de carga, la degradación es de 4%.