¿Cómo saber si mi celular puede realizar y recibir las llamadas WiFi?

Además de las llamadas, los usuarios tienen diferentes maneras de comunicarse con otras personas, tales como las videollamadas, los mensajes de texto, las conversaciones en redes sociales y más. Aunque, una que ha pasado desapercibida en Perú durante los últimos años, a pesar de ser bastante popular en otros países, son las llamadas WiFi.

En pocas palabras, este tipo de llamadas se realizan través de una conexión WiFi, en lugar de la red convencional que todos conocemos. Su uso es muy útil cuando te encuentras o estás en una circunstancia en la que la cobertura móvil es nula o baja, pues esta tecnología reemplaza la necesidad de hacer llamadas tan solo con Internet.

Es necesario mencionar que estas llamadas se pueden hacer si y solo si el teléfono está conectado a una red WiFi y no con los datos móviles, lo cual igual no tendría sentido, ya que, al no tener señal, tampoco funcionarían los datos de un plan. A continuación, te enseñaremos los pasos para saber si tu dispositivo es compatible con esta función.

Guía sencilla para saber si mi celular es compatible con las llamadas WiFi:

Cabe resaltar que esta modalidad de llamada se puede realizar con todos los equipos que hayan sido fabricados a partir del año 2017, ya que recién a fines de 2016 se instauró esta opción.