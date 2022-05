WhatsApp: ¿puedo salir de un grupo sin que mis contactos se enteren?

WhatsApp es el servicio de mensajería más usado por millones de personas en todo el mundo, tanto en teléfonos Android como en iPhone. Una de las funciones más populares son los chats grupales que, aunque son muy necesarios para el trabajo y pasarla bien con nuestras amistades y familiares, también están aquellos grupos que pueden resultar molestos. ¿Puedo salirme de una conversación grupal? Aquí te aclaramos tus dudas.

Debes saber que no es posible salirse de un chat grupal de WhatsApp sin que nadie se entere porque —cuando realices esta acción— en la conversación en cuestión siempre aparecerá un aviso que indicará que abandonaste el grupo.

No obstante, existen sencillos métodos que nos ayudarán a dejar de recibir notificaciones cuando alguien escriba en la conversación grupal de WhatsApp, incluso podemos quitarlo de nuestra lista principal de chats.

¿Cómo ‘salirme’ de un grupo sin que se den cuenta?

Para simular que no hemos salido de una conversación grupal tendremos que recurrir a dos funciones nativas de la propia WhatsApp, es decir, no es necesario descargar apps de terceros, solo debemos realizar lo siguiente:

Fase 1: silenciar notificaciones

Entra al grupo de WhatsApp que quieres silenciar

Da clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha

Presiona sobre ‘Info del grupo’

Selecciona la primera opción: ‘Silenciar notificaciones’

Luego busca la opción ‘Notificaciones personalizadas’ y actívala

Desactiva la opción ‘Notificaciones de alta prioridad’

Fase 2: archivar chat grupal

Entra a la lista de chats de WhatsApp

Pulsa varios segundos sobre el chat grupal que quieres archivar

Luego elige el ícono de ‘Archivar’ para que esta conversación pase a la carpeta oculta

De esta manera, tras realizar estos sencillos pasos en WhatsApp, aunque no has abandonado grupo, ya no volverás a recibir ninguna notificación del grupo molesto y tampoco lo tendrás en la lista de tus chats principales.

¿Cómo ocultar el ‘en línea’?

Aunque no lo creas, existe un truco secreto de WhatsApp, que pocos usuarios conocen, que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos que te tengan como contacto en la aplicación de mensajería instantánea.

Si quieres conoce este fantástico truco secreto de WhatsApp, que te permitirá ser ‘invisible’, entonces no dudes en revisar el siguiente video, el cual no tardó en hacerse tendencia en las redes sociales, especialmente en YouTube.

Cómo eliminar el registro de llamadas de WhatsApp

Para borrar el historial completo de las llamadas realizadas en WhatsApp, ingresa al apartado de Llamadas y pulsa en el icono de tres puntos para acceder al menú. Ahí podrás elegir la opción ‘Borrar registro de llamadas’.

Pero si lo que buscas es eliminar solo ciertas llamadas, WhatsApp nos ofrece la posibilidad de elegir específicamente cuáles borrar. Para ello, ingresa a la sección de Llamadas y mantén el dedo presionado sobre cada una de ellas para poder seleccionarlas, luego pulsa en el icono de la papelera y listo.