¿Compraste un teléfono de Huawei y no trae Gmail, YouTube o Google Maps? Aquí la solución

Durante el Gobierno de Donald Trump, Estados Unidos vetó a Huawei, debido a que consideraba la empresa como un peligro para su seguridad nacional. Por ese motivo, sus celulares ya no tienen los Servicios de Google para Móviles (GMS); es decir, no poseen las aplicaciones más populares de la compañía como Gmail, YouTube, Meet, Drive, Maps, entre otras. ¿Existe alguna forma de tenerlas?

Si compraste un teléfono de Huawei, sobre todo aquellos que fueron lanzados después del bloqueo, habrás notado que las aplicaciones no se descargan de Play Store (como en la mayoría de teléfonos Android). En su lugar, los usuarios tienen que recurrir a App Gallery, una tienda virtual que viene preinstalada en los terminales que han sido creados por esta compañía asiática.

Aunque Gmail, YouTube, Meet, Drive, Maps, entre otras apps de Google, no se encuentran disponibles en App Gallery, lo cierto es que sí existe una aplicación que permite tenerlas. El nombre de este software es GSpace y sirve para crear un espacio virtual en tu smartphone, donde podrás descargar Play Store y tener acceso a todas las aplicaciones que hay en esta tienda.

Según detalla Movilzona, un portal especializado en tecnología, aunque GSpace es una buena opción para los usuarios de celulares Huawei, no es perfecto. Uno de sus principales problemas es que no recibes las notificaciones de esas aplicaciones. Es decir, si alguien te envía un correo electrónico a tu cuenta de Gmail, no lo sabrás a menos que ingreses a esa app.

Clonación de apps

Si no quieres abrir tu cuenta de Google en GSpace, no te preocupes, ya que existe un método alternativo que te permite clonar algunas aplicaciones de un teléfono Android y pasarlas a tu Huawei. Para lograrlo, es necesario tener la app Phone Clone instalada en ambos equipos. Este software también puede ayudarte a pasar fotos, video, contactos, entre otro tipo de información.