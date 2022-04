¿Cómo usar el ‘borrador mágico’ que elimina objetos o personas indeseadas de tus fotos?

Si sueles tomar fotos con tu smartphone, sobre todo en la calle, debes haberte dado cuenta que las imágenes no siempre salen como hubieras querido. Esto, debido a que, en algunas ocasiones, objetos o personas pueden arruinar nuestra toma al colarse de forma accidental.

En la actualidad, los teléfonos inteligentes desarrollados por Samsung y Xiaomi (sobre todo los de gama alta) cuentan con una función llamada borrador mágico que elimina, de forma rápida y sencilla, cualquier objeto indeseado de una foto. ¿Y en los equipos de otras marcas?

Aunque el resto de celulares no posea esta opción de forma nativa, esto no quiere decir que no puedan tener una función similar. Actualmente, existe una aplicación (disponible para Android y iPhone) que te ayudará a editar tus fotografías, sin la necesidad de Photoshop.

El nombre de esta app es Snapseed y la puedes encontrar de forma gratuita en Google Play Store y App Store. Una vez que la hayas instalado en tu smartphone, tendrás que darle algunos permisos para que funcione de forma correcta. Luego, seguir estos pasos:

¿Cómo eliminar objetos o personas con Snapseed?

1. Ingresa a la aplicación e importa la foto que desees editar

2. En la parte inferior aparecerán tres opciones (estilos, herramientas y exportar). Tienes que elegir la segunda

3. Saldrán todas las herramientas disponibles de Snapseed, deberás seleccionar corrector (ícono de curitas)

4. Ahora, sombrea el objeto o persona que desees eliminar de tu foto. Si es muy pequeño, tendrás que hacer zoom en la imagen para tener más precisión

5. Una vez que hayas terminado de seleccionar el objeto a borrar, Snapseed lo eliminará automáticamente.