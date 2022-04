¿Por qué no debes descargar e instalar Fouad WhatsApp en tu teléfono Android?

No la utilices. La última versión de Fouad WhatsApp (9.29) ya está disponible en la internet y miles de personas están que la buscan para descargarla en sus celulares Android debido a que posee varias funciones extra que el WhatsApp original no posee. Sin embargo, muy pocos saben que es peligroso instalarla. ¿Por qué?

Quizás no lo sepas, pero WhatsApp tiene varios MODS (versiones modificadas) que son muy demandados por los usuarios. Las más populares son WhatsApp Plus y GB WhatsApp, aunque existen otras (como Foud WhatsApp) que también tienen buena acogida entre los cibernautas.

Esto debido a que las aplicaciones modeadas tienen características únicas. Por ejemplo, los usuarios de Foud WhatsApp pueden cambiar el color total de la plataforma, evitar que sus contactos vean que están en línea, revisar mensajes, fotos o videos eliminados, entre otras opciones.

¿Por qué no debes usar Fouad WhatsApp?

En sus términos y condiciones, los desarrolladores de WhatsApp alertan que estas versiones modificadas son ilegales y que las personas que las utilicen serían sancionadas. Primero tendrían un baneo temporal (de 24 horas) y luego podrían suspenderle su cuenta de forma permanente.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, indican en su blog oficial.

Otras razones por las que no debes instalar Fouad WhatsApp (u otro MOD similar) es que no ofrece cifrado de extremo a extremo y —además— no se encuentra en Play Store o App Store, sino en sitios de descarga piratas, los cuales podrían haber ocultado un malware que termine infectando tu celular.

Trucos de WhatsApp

Recupera una conversación borrada accidentalmente

Si por algún motivo borraste una conversación de WhatsApp con fotos y videos muy importantes, entonces tienes que saber que existe un truco muy sencillo que te permitirá recuperarlos. A continuación, te vamos a enseñar cómo.

El truco secreto, que pocas personas conocen, solo funciona si el usuario de WhatsApp realizó una copia de seguridad de la aplicación de mensajería instantánea. Si cumples este requisito, no dudes en revisar este video para más detalles.