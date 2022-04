¿Sabías que Google puede adivinar tu edad, gustos, estudios y más? Cómo comprobarlo

¿Qué sabe Google de mí? Puede que alguna vez hayas oído o te hayas hecho esta pregunta como una manera de entender la gran cantidad de información que la plataforma de búsqueda, correo, herramientas web y demás conoce sobre ti mismo. Pues bien, aunque no lo creas, la respuesta no es negativa y no estamos exagerando. De hecho, existe una forma para comprobar qué tanto sabe Google de ti, y si conoce datos básicos como tu edad, tus gustos, tu nivel de estudios y hasta tus videojuegos favoritos.

¿Cómo comprobarlo? El procedimiento es bastante sencillo, pero antes debes saber que toda la información que verás listada a continuación está basada en las actividades que realizas gracias a la cuenta de Google asociada a dispositivos personales, como pueden ser tu teléfono Android, tu iPhone, tu laptop, tu tablet o incluso tu smartwatch.

No solo eso. Como sabrás, Google es necesario para abrir o incluso descargar cientos de aplicaciones, entre las que hay juegos y herramientas de trabajo. Ni qué decir de su famoso buscador que, en muchas ocasiones, puede comprobar qué tipo de intereses tenemos, qué tipo de educación llevamos o en qué trabajo u oficio te desarrollas.

¿Cómo saber qué cree Google de mí?

Si te preocupa un poco lo que verás a continuación, recuerda que son aproximaciones, pero la única manera que tiene Google de haber acertado en diferentes aspectos es tu actividad y los permisos que has otorgado a apps en tu teléfono.

No hay un solo mecanismo para eso y no todos son conocidos, pero la buena noticia es que puedes desactivarlos uno por uno. Incluso, puede que encuentres algo que no coincida contigo.

Así puedes comprobar tu perfil de publicidad y ver qué tanto sabe Google de ti:

Ve a algún navegador. Recomendamos Chrome por su integración con Google.

Ve a Google.com.

Asegúrate de haber iniciado sesión con tu cuenta de Google.

En la parte superior derecha de la pantalla, pulsa sobre tu foto de perfil o sobre la imagen con la primera letra de tu nombre (si es que no tienes foto).

Justo por debajo de tu foto o imagen de perfil, verás un botón grande que dice gestiona tu cuenta de Google . Púlsalo.

. Púlsalo. En el nuevo apartado, ubica la barra lateral de opciones a la izquierda (la que está debajo de Google cuenta) y da clic sobre datos y privacidad

Desliza la página un poco hacia abajo, hasta que encuentres la sección configuración de anuncios

En ella, pulsa sobre la opción personalización de anuncios

Un ejemplo de los resúmenes de perfil de Google. Foto: Captura

Listo, ahora verás una lista detallada de todos los factores que Google tiene incluido en tu perfil.

Por ejemplo, en este caso que te mostramos en la imagen, se calcula la edad entre 25 y 34 años, que se trata de un hombre, que domina español y un idioma más, etc.

Si encuentras un elemento que no tenga mucho que ver contigo, o que simplemente no quieres que esté incluido en la lista de Google, puedes dar clic sobre este y luego pulsar desactivar. Por supuesto, antes verás un aviso que indica que “ Google ha determinado que es de tu interés según tu actividad en sus servicios, habiendo iniciado sesión ”.

Así que ya lo sabes. Google sí que puede saber mucho, pero mucho sobre ti. La buena noticia es que podemos gestionar cada uno de esos detalles con estas pequeñas herramientas disponibles.