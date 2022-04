La desaparición de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue encontrada muerta tras estar dos semanas desaparecida en Nuevo León, México, ha conmocionado al mundo entero y vuelto a abrir la grieta de la violencia de género y la revictimización. Tras el caso –que se suma a otras ocho desapariciones en Nuevo León, en apenas 10 días–, miles de usuarios en redes sociales han recomendado alternativas para la seguridad personal.

Una de estas opciones es la aplicación Life360, la cual se ha vuelto viral en los últimos días. Se trata de un aplicativo de rastreo familiar que cuenta con múltiples herramientas de localización. Según sus creadores, la app está diseñada para “proteger y conectar a las personas que nos importan más”.

PUEDES VER: Hay 289 mujeres desaparecidas de enero a marzo de 2022 en La Libertad

Pese a que la app no está exenta de críticos , muchas personas la han venido recomendado en las redes sociales en los últimos días. En una de las muchas publicaciones en Facebook, una usuaria especificó:

“Mi equipo y yo tenemos esta app, Life360. Con ella vemos nuestra ubicación en tiempo real, cuánta batería tenemos, si vamos en el carro¸ nuestro último recorrido, hora, etc. Pueden marcar lugares como sus casas o trabajo y tiene un botón de pánico (…) Sí ocupa datos, pero si se gastan o no hay redes Wi-Fi, la app se queda marcando el lugar donde estuvieron la última vez, y si iban en carro, hacia dónde, hora, etc.”

Una de las muchas recomendaciones de Life360 en redes sociales tras el caso de Debanhi Escobar. Foto: Captura

¿Cómo funciona Life360?

Life360 es una aplicación para Android e iOS que brinda un servicio de localización para la familia apoyándose principalmente en la tecnología GPS.

Una de sus principales características es la función Círculos, que son una especie de grupos para familia. Estos pueden servir para comunicarse entre un círculo cercano, enviar alertas de pánico y compartir ubicación en tiempo real.

Estas son las principales funciones de los Círculos en Life360:

Ver la ubicación de los miembros de los Círculos en un mapa accesible solo por invitación . Es importante recalcar que el usuario (quien desea ser rastreado) debe tener total control sobre esta herramientas para evitar que sea utilizada para otros fines. Asimismo, no debe ser compartida con personas que no son de su extrema confianza.

. Es importante recalcar que el usuario (quien desea ser rastreado) debe tener total control sobre esta herramientas para evitar que sea utilizada para otros fines. Asimismo, no debe ser compartida con personas que no son de su extrema confianza. Elegir cuándo compartir tu ubicación en cada Círculo

Recibir alertas cuando un miembro de un Círculo llega a un destino.

Configurar alertas específicas para cada lugar de destino con el Localizador de familia de Life360.

Chatear con una persona del Círculo o con todos a la vez

Botón virtual de pánico que enviará un SMS y realizará una llamada automáticamente, enviando también las coordenadas GPS a todos los integrantes del Círculo.

Rastrear el teléfono cuando se perdió o ha sido robado.

Debe usarse con extremo cuidado

Como se hace evidente, Life360 tiene una fuerte reputación por sus poderosas prestaciones. Aun así, hay quienes advierten que estas apps deben usarse con extremo cuidado y solo con personas de total confianza. Por ejemplo, una usuaria reveló su penosa experiencia con la misma, señalando: “Yo la tenía hace mucho tiempo, pero porque mi expareja me regaló un celular y jamás me dijo que existía y que había descargado esta app. Hasta que las revisé y resulta que me tenía vigilada por medio de esta . Sí funciona, pero úsenla para buenos fines”.

Una de las experiencias de una usuaria. Foto: Captura

Recomendaciones para usar Life360

Si bien Life360 ofrece herramientas sólidas para la seguridad, es importante usarla solo con círculos de extrema confianza . Muchos usuarios señalan por experiencia que lo mejor es usarlo con familiares cercanos como los padres, y no usarlo con amistades ni parejas.

Asimismo, existen otras plataformas similares como Family Link y las funciones de localización de Google Maps que cumplen un rol casi idéntico. En estos tiempos de lamentable violencia machista y de género, es importante mantenerse informados sobre todas las alternativas que existen para brindar seguridad, así como de sus pro y sus contras.