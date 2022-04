Caída de WhatsApp: reportes indican que la app de mensajería presenta problemas

¿WhatsApp está caído? Alrededor de las 3.40 p.m. de este jueves 28 de abril, miles de informes de usuarios aseguran una caída en el servicio de WhatsApp, la app de mensajería de Meta. El portal de reportes de Down Detector evidencia la alza de malfuncionamiento en su gráfica actual.

Reportes en Down Detector. Foto: Captura

WhatsApp presenta problemas

Los primeros reportes registrados en la web de Down Detector aparecieron alrededor de las 3.10 p.m. Estos se multiplicaron en cuestión de minutos, llegando a su punto más alto a las 3.30 p.m del día 28 de abril.

Al parecer, la caída es global, con informes provenientes de países como Estados Unidos, Francia, Japón, etc.

Otro de los portales que evidenciaron el problema de miles de usuarios fue Services Down, que actualmente presenta casi 3.000 informes de usuarios. El sitio web de la plataforma señala el mensaje “Problems detected with WhatsApp” (problemas detectados con WhatsApp).

Reportes en Services Down. Foto: Captura

Por otro lado, otras plataformas de monitoreo como Is It Down Right Now no muestran problemas con WhatsApp en las últimas horas, lo que indicaría que la baja habría afectado solo a ciertos territorios .

Usuarios señalan problemas

Algunos usuarios peruanos también han revelado sus problemas de conexión en redes sociales como Facebook y Twitter.

Por su parte, las cuentas oficiales de Meta no han hecho ningún pronunciamiento oficial sobre el problema. Ambas plataformas, Down Detector y Services Down muestran una ligera pausa en los reportes a partir de las 3.50 p.m. indicando que la caída de WhatsApp habría sido temporal.