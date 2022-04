¿Buscas vuelos baratos? 7 herramientas que todo viajero necesita

Viajar es una experiencia que se encuentra en el límite entre el placer y la necesidad. En estos tiempos de fuerte trajín –sea físico, mental o emocional–, escaparnos un poco de la realidad puede ser muy reparador; sin embargo, el presupuesto no siempre nos acompaña, por lo que resulta muy provechoso saber encontrar vuelos baratos y ofertas. Afortunadamente, existen múltiples herramientas en la web con las que puedes hacer una búsqueda precisa y general. En ese sentido, aquí te enseñaremos las mejores apps y páginas web para hacerlo desde tu propio teléfono Android, iPhone o computadora.

A veces las mejores ofertas nos pueden sorprender tras una pequeña sesión de búsqueda, por lo que te recomendamos no desanimarte rápido. Hemos reunido siete plataformas que te brindan más de una posibilidad en viajes, hospedaje, tours, paquetes, etc. Nuestra recomendación es que revises cada una de ellas tengas o no un destino definido para tu próxima aventura.

7 apps y herramientas para encontrar vuelos y pasajes baratos

Google Flights

Todo el poder de los servidores de Google puede verse reflejado en esta herramienta específicamente hecha para encontrar vuelos baratos. Si tu destino es internacional, Google Flights te ofrece una vista rápida e intuitiva sobre precios, horarios y demás.

Worldpackers

Pasamos directamente al ahorro. Worldpackers es una de las plataformas más conocidas entre los que se hacen llamar mochileros, ya que funciona como una red social de personas que no solo buscan destinos y hospedaje, sino también trabajo, lugares para comer y demás. Si tu prioridad es ahorrar, no puedes dejar de echarle un vistazo a esta opción.

Booking

Quizá estás dispuesto a gastar un poquito más por una experiencia hotelera y, para eso, puedes optar por Booking, una completa plataforma que te dará opciones de todo tipo, desde suites hasta habitaciones económicas. Casi todos los países del mundo están cubiertos en su extensa base de datos para reservar hoteles.

Expedia

Si bajamos un poco las exigencias, quizás te interese buscar los típicos paquetes de viaje y alojamiento. Expedia es una gran alternativa para esos casos y, si reservas con tiempo, puedes ahorrarte un gran dineral.

Skyscanner

Considera como una de las webs con mejores resultados de búsqueda para vuelos baratos. Esta potente plataforma cuenta con herramientas fáciles de usar para especificar tu viaje tal cual lo deseas, a la fecha y hora de regreso exacto, con intervalos específicos y demás. Úsalo si no tienes mucha experiencia comparando precios.

Guruwalk

Una opción que ningún amante de los museos y el turismo en general puede perderse. Esta plataforma se encarga de conectarte con guías turísticos presentes en cientos de países. Si tu plan es viajar a una ciudad nueva y conocerla a fondo, no puedes dejar de usar esta interesante opción.

Trusted Housesitters

Por último, te presentamos una de las alternativas más originales y agradables que puedan existir. Esta app te permite encontrar a dueños de mascotas dispuestos a dejarte encargadas a sus queridos compañeros. Una elección excelente para ahorrar, trabajar y pasarla bien.