Todo un visionario: el día que Elon Musk preguntó por el precio de Twitter

Entre broma y broma, la verdad se asoma. Este 25 de abril ha sido uno de los días más importantes en el rubro de la tecnología, ya que se hizo oficial la compra de Twitter por parte de Elon Musk, lo que se convirtió en una de las adquisiciones más ambiciosas y controvertidas de toda la historia.

Esta transacción hizo mucho ruido en los últimos meses; sin embargo, tendría un trasfondo mucho más antiguo, puesto que Musk ya había hecho algunas referencias respecto al valor de la compañía. Así, un tuit del empresario en diciembre del 2017 hacía alusión al cariño que le tenía a la aplicación al postear públicamente: “I love Twitter”, que en español vendría a ser: “Amo Twitter”.

Las respuestas a este comentario no se harían esperar. El usuario Dave Smith continuó el hilo mencionando la frase: “You should buy it then”, que traducido es: “Deberías comprarlo entonces”. Finalmente, el maganate replicaría con personalidad a lo indicado por Smith: “How much is it?”, que significa: “¿Cuánto cuesta?”.

Tuits de Musk sobre potencial interés en Twitter. Foto: Twitter

Esta respuesta se tomó como una pequeña broma de parte del exdesarrollador debido a su estilo irónico e incluso gracioso para declarar, el cual es conocido por millones de internautas. En tanto, hay quienes creen que el interés de Elon Musk trasciende desde la época en que su cuenta se convirtió en una de las más seguidas de la plataforma, por lo que este hilo podría haber sido el primer guiño real a lo que se ha pactado este 2022.