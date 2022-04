WhatsApp: conoce el truco para reproducir audios largos con la pantalla apagada

Hace algunas semanas llegó una actualización a WhatsApp que dejó sorprendido a más de uno. Se trata de una opción que permite que los internautas puedan reproducir audios que hayan recibido en la app de Meta sin la necesidad de estar dentro del mismo chat.

Es decir, ahora bastará con darle play a una nota de voz o archivo de audio de larga duración para que los usuarios puedan navegar en sus chats sin ningún problema. Podrás bloquear la pantalla del celular para reproducir todos los audios.

Lo mejor de este truco es que no necesitarás descargar alguna aplicación de terceros, ya que WhatsApp ahora permite que esta opción funcione de manera nativa. Lo mejor es que no importa qué sistema operativo uses: el truco es válido para aquellos que tengan Android o iOS.

¿Cómo reproducir notas de voz de WhatsApp con la pantalla apagada?

Para este sencillo truco de WhatsApp no necesitas instalar ninguna aplicación de terceros. Es una funcionalidad propia de la plataforma. Solo debes seguir estos pasos:

Reproduce cualquier audio, de la longitud que sea. Puedes cambiarle la velocidad si lo necesitas.

Sal al escritorio de tu teléfono: la nota seguirá reproduciéndose sin que haya saltos en el audio.

Puedes abrir cualquier otra aplicación, ya que la nota de voz no se pausará.

Si quieres apagar la pantalla —perfecto para los audios tamaño podcast—, el audio seguirá en marcha.

Ya lo sabes. Con estos sencillos pasos ya no debes permanecer en la conversación donde se enviaron los audios para poder escucharlos. Una vez apretado el botón de play, podrás abandonar WhatsApp sin ningún problema y apagar la pantalla del móvil.