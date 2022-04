Instagram: ¿por qué deberías utilizar hashtags en todas tus publicaciones?

No hay duda alguna de que Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo. Se ha convertido también en un medio para que los negocios o empresas puedan llegan a más personas. En ese sentido, para aprovechar las herramientas que brinda la plataforma es importante hacer un uso correcto de las etiquetas o hashtags. Por ello, en esta nota te contaremos por qué debes utilizarlas en tus publicaciones a través de una serie de recomendaciones indispensables.

Sin embargo, es necesario saber qué es un hashtag. Este término es una palabra o un conjunto de ellas que identifica a una temática en específico. Gracias a ellos, a los usuarios les resulta más fácil encontrar contenido de su interés en las redes sociales. Por ello, si logras ser capaz de dominar este elemento, vas a poder aumentar el alcance de tus publicaciones. A continuación, te detallamos algunas sugerencias a seguir si todavía no sabes cómo insertarlas.

Recomendaciones para crear un hashtag

La clave es encontrar un término que sea llamativo, sencillo. Existen diversas reglas que pueden servirte para crear el hashtag. De forma general, cuanto más simplifiques la información, te irá mejor.

Debes ofrecer al usuario la oportunidad de que pueda descubrirte con mucha facilidad y, aunque no sea fácil, hallar el equilibrio entre ser creativo y que exista visibilidad. Para ello, escribe el símbolo del hashtag (#) y comienza a escribir. Aparecerán las palabras existentes y que puedes aprovechar. Es una óptima manera de tener buenas referencias de lo que funciona.

Lo recomendable al momento de insertar hashtags en Instagram es que seas capaz de identificar varios que se relacionen con el contenido que compartas. Inicialmente puedes introducir 10 diferentes, y cuantos más pongas en las publicaciones, tendrás más posibilidades de ser localizado por los usuarios. Eso sí, evita saturar a tu público potencial. Más de 10 es una buena cifra y deben ser bien elegidos para que el efecto se multiplique.

Es esencial realizar una búsqueda de palabras claves sobre lo que vas a ofrecer en tu post. Este paso te dará una idea precisa de lo que buscan los usuarios en un momento en específico.

Recuerda también verificar que tu cuenta de Instagram sea pública. En los perfiles privados solo podrían leerte los seguidores que hayas aprobado previamente.

Asimismo, considera que en los hashtags no hay que poner tildes, y que si se usan varios términos, no se separan con puntos ni comas. Cada palabra debería comenzar por una letra mayúscula. No olvides que son utilizados al final de la publicación, ya que si los pones al principio corres el riesgo de espantar al público.