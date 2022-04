¿Solo conoces Ctrl + C y Ctrl + V?: los otros 17 atajos de teclado que debes usar siempre

La mayoría de los usuarios de Windows y de navegadores populares como Chrome y Edge están familiarizados con los atajos de teclado más comunes que se conocen en general: Ctrl + C y Ctrl + V. Estos comandos son los correspondientes a las funciones de copiar y pegar con el portapapeles, por lo que se puede decir que su uso está prácticamente generalizado en las computadoras (incluso en las de Apple, donde solo se reemplaza una tecla). Aun así, si lo tuyo es ahorrar tiempo, debes saber que existen muchas otras combinaciones que pueden ayudarte a ser más veloz en tu día a día. Comprueba aquí si las conoces.

Si sueles trabajar con un navegador web a diario, es probable que realices una serie de acciones repetidamente, como abrir pestañas nuevas, cerrarlas, navegar entre ellar, acceder a enlaces y más. Lo mismo para el sistema operativo más usado del mundo: Windows, donde tenemos que navegar entre carpetas, guardar imágenes o documentos, minimizar y maximizar ventanas, etc.

Por si no te has dado cuenta, todas estas acciones son básicas y por ello es que también pueden realizarse con un simple mouse. Aunque esto es uno de los pilares de las interfaces gráficas, lo cierto es que no hay nada que supere la velocidad de un teclado y unos comandos que nos permitan hacer de todo: desde copiar archivos hasta ejecutar programas.

La buena noticia es que aún es posible usar el teclado para ejecutar todo tipo de tareas en Windows y en navegadores como Chrome. Lo único que tendremos que hacer es acostumbrarnos a las combinaciones indicadas y luego todo será cuestión de práctica. Aquí te dejamos una lista con la que podrás ahorrarte mucho tiempo diariamente:

15 atajos de teclado para ahorrar tiempo en tu laptop o PC

1. Ctrl F y Ctrl G (o F3):

Ambos sirven para buscar una palabra o frase en una página web. Sin embargo, la diferencia de Ctrl + G es que te permitirá resaltar las palabras que escribas e ir saltando entre cada repetición para encontrarlas más rápido. F3 cumple la misma función.

2. Ctrl + Tab (o + 1, +2, etc)

Puede no parecer muy útil, ya que solo sirve para pasar a la siguiente pestaña en un navegador (Chrome o Edge). No obstante, si lo utilizas, notarás que te servirá en todo momento. Con práctica, podrás cambiar de pestañas mucho más rápido que con el mouse. Puedes reemplazar el Tab por algún número del 1 al 9, con los que podrás navegar a distintas pestañas en orden. El 9 siempre te llevará a la pestaña final.

3. Ctrl + W

Sirve para cerrar una pestaña. Muy útil en combinación con la anterior.

4. Ctrl + Shift + T

Si te arrepentiste de cerrar una ventana, con esta combinación la puedes volver a abrir.

5. Ctrl + T

Abre una nueva pestaña.

6. Shift + clic (o clic con rueda del mouse)

Te permite abrir automáticamente un enlace en una nueva pestaña. Acompáñalo de Ctrl para abrirlo en otra ventana.

7. Ctrl + F5

Actualiza la página y borra el caché automáticamente.

8. Ctrl + rueda del ratón (o + y -)

Te permite subir o bajar el zoom en una página web.

9. Ctrl + 0

Vuelve al nivel de zoom inicial (100%).

10. Windows + M

Minimiza todas las ventanas de Windows 10 u 11.

11. Alt + Tab

Te permite pasar de ventana en ventana en Windows 10 u 11.

12. Shift + Suprimir

Te permite borrar archivos de forma directa sin que pasen por la papelera de reciclaje. Con este comando se eliminarán de forma permanente.

13. Windows + Shift + S

Te permite tomar una captura de pantalla rápida con un recorte de cualquier parte. Esta se copiará en el portapapeles.

14. Windows + L

Bloquea la sesión de Windows instantáneamente.

15. Windows + E

Abre el Explorador de archivos de Windows.

16. Windows + Tab

Abre el panel de múltiples escritorios de Windows con el que puedes abrir un escritorio adicional. Muy útil cuando un programa se cuelga y no permite ni ser minimizado, con este comando, podrás ejecutar el Administrador de tareas y finalizar cualquier tarea o proceso que cause problemas.

17. Ctrl + Z