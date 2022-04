¿Quiénes crearon WhatsApp y por qué Mark Zuckerberg la compró?

WhatsApp es una de las aplicaciones con mayor valor económico. Aunque en sus inicios no fue concebida como un servicio de mensajería, hoy en día se ha convertido en la principal herramienta de comunicación en todo el mundo. Sin embargo, esta plataforma no siempre estuvo en manos de Mark Zuckerberg, sino que este lo adquirió por una cifra millonaria a sus creadores. ¿Quiénes fueron y por qué Facebook (Meta) la compró? En los siguientes párrafos te lo contamos.

¿Quiénes fueron los creadores de WhatsApp?

La idea original de WhatsApp nació de Jan Koum. Un joven ucraniano que llegó a Mountain View, California, en el año 1992 con su madre y su abuela. Desde los 18 años empezó su interés en la programación, por lo que decidió estudiar en la Universidad Estatal de San José. Al mismo tiempo trabajaba en Ernst & Young probando la seguridad del software de sus clientes. Aquí conoció a Brian Acton, el otro fundador de WhatsApp.

Luego, tanto Jan Koum como Brian Acton trabajaron en Yahoo hasta septiembre de 2007, cuando decidieron darse un año sabático. Tras volver a Estados Unidos, ambos programadores buscaron trabajo en Facebook, pero paradójicamente fueron rechazados.

El nacimiento de WhatsApp

En 2009, Koum compró un iPhone y se dio cuenta de que el mercado de las aplicaciones móviles estaba a punto de explotar. La App Store, en ese entonces, contaba con 50.000 apps, por lo que Koum quería formar parte de esa industria emergente.

Koum no consultó sobre la idea original de WhatsApp con Brian Acton, sino su otro amigo, Alex Fishman, con quien habló de la posibilidad de añadir estados al lado de los nombres de los contactos de iPhone. Al poco tiempo, Koum fundó WhatsApp Inc., la empresa que debía gestionar la aplicación que todavía no existía. Luego, creó el código encargado de sincronizar la aplicación con los números de teléfono.

En ese entonces, WhatsApp mostraba un aviso a tus contactos cuando cambiabas de estado. Alex Fishman y un grupo de amigos fueron los primeros en probar esta aplicación, quienes encontraron una gran utilidad en ella, por lo que los estados eran tan frecuentes que empezaron a ser mensajes instantáneos. Gracias a estos probadores, la app hoy es un servicio de mensajería.

Luego, en octubre de 2009, Brian Acton obtuvo 250.000 dólares de antiguos compañeros de Yahoo para invertir en el desarrollo de WhatsApp que luego añadió su función de enviar fotografías. La aplicación, en sus primeros años, solo estaba disponible en iPhone y Blackberry hasta abril de 2011, cuando llegó a los móviles Android. En 2013 alcanzó un gran crecimiento superando los 200 millones de usuarios activos.

¿Por qué Facebook compró WhatsApp?

La compra de WhatsApp por parte de Mark Zuckerberg se produjo en febrero de 2014 por 19.000 millones de dólares. Jan Koum y Brian Acton continuaron formando parte de la compañía hasta 2018, en donde decidieron alejarse tras el escándalo de Cambridge Analytica.

En aquellos años, WhatsApp había superado al Facebook Chat, y aunque Mark Zuckerberg intentó mejorar su aplicación, no pudo frenar el avance de su competencia, por lo que optó por su compra.

Facebook, ahora Meta, sabía que el alcance de WhatsApp iba ser mucho mayor con usuarios en todo el mundo. Al mismo tiempo, desde la óptica del negocio digital, una fuente de información y datos que cualquier compañía web querría tener. En la actualidad, el servicio de mensajería cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos.