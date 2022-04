¿Qué pasó con Encarta? La enciclopedia que miles usaban antes de que existiera Wikipedia

Antes de que exista el internet o Wikipedia, la única forma de obtener información sobre un personaje o hecho histórico eran los libros o las enciclopedias físicas. Sin embargo, eso cambió en 1993, cuando Microsoft lanzó la primera versión de Encarta, una enciclopedia virtual que gozó de mucha popularidad en su momento. ¿Qué pasó con este software?

Si llegaste a utilizar alguna de las versiones de Encarta para tus trabajos del colegio, seguro recordarás que este programa brindaba información confiable sobre historia, economía, religión, entre otros temas. Adicionalmente a los textos que se ofrecían, los usuarios también tenían acceso a imágenes, ilustraciones, incluso videos.

¿Cuál fue el origen de Encarta?

En la década de los ochenta, Bill Gates estaba en conversaciones con la Enciclopedia Británica para trabajar juntos en este proyecto; sin embargo, ellos no aceptaron, ya que pensaron que iba a disminuir sus ventas. Por ese motivo, el fundador de Microsoft se alió con la Enciclopedia Funk & Wagnalls y lanzaron la primera versión de Encarta en 1993.

Debido a que tenía un precio demasiado elevado (US$ 400) y las personas con una computadora en casa eran muy pocas, no tuvo tantas ventas. Microsoft se dio cuenta de su error y comenzó a bajar los precios de forma considerable (US$ 99), lo que permitió que más usuarios tengan acceso a este valioso programa.

Durante muchos años, Encarta fue el software favorito de los estudiantes, no solo de Estados Unidos, sino de otros países del mundo, ya que las versiones posteriores estaban disponibles en varios idiomas. Incluso se lanzaron versiones especiales enfocadas en niños o en la enseñanza de matemáticas.

Todo tiene su final

Los noventa fue la época dorada de Encarta; sin embargo, con la masificación del internet empezó a perder popularidad. La estocada final la brindó Wikipedia, una enciclopedia gratuita que nació en 2001 que fue fundada por Jimmy Wales y Larry Sanger. Esta página rápidamente ganó millones de usuarios, quienes podían editar los artículos.

Microsoft quiso competir con Wikipedia, así que también lanzó una versión gratuita de Encarta, el problema es que tenía muy pocos artículos. Pasaron los años y la compañía de Bill Gates aceptó que había perdido la batalla, así que en 2009 anunció que dejaría de desarrollar y dar soporte a este software.