WhatsApp: ¿cómo mejorar la calidad de las fotos que se envían en los chats?

Una de las funciones más utilizadas por los usuarios de WhatsApp es la de enviar archivos, pero sobre todo fotos. Lamentablemente, WhatsApp tiene dentro de sus funciones un estándar de resolución que aplica para el envío de archivos. Si se trata de fotografías o videos, la aplicación de mensajería instantánea suele reducir la calidad con la finalidad de que la propia app no se sature. No obstante, esta función ciertas veces ha desesperado a muchos internautas que no están de acuerdo con la pérdida de calidad en sus retratos.

Es por eso que en La República hemos elaborado esta nota con la finalidad de poder evitar esta pérdida en la resolución, ya sean usuarios de Android o de iPhone. Lo mejor es que no habrá necesidad de descargar una aplicación de terceros para lograrlo. Solo se necesitará contar con la aplicación actualizada, al igual que el propio sistema operativo.

¿Cómo mejorar la calidad desde Android?

Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp

Ve al menú de opciones

Entra en “Almacenamiento y datos”

Ve hacia la parte inferior y selecciona “Calidad de carga de las fotos”.

¿Cómo mejorar la calidad desde iOS?

En este caso, solo cambia un elemento, pero es importante destacarlo:

Abre WhatsApp

Ve al menú de opciones en la parte inferior derecha

Entra en “Almacenamiento y datos”

Ve hacia la parte inferior y selecciona “Calidad de carga de las fotos”.

Aquí los tienes. Recuerda usar este truco sabiamente, ya que enviar gran cantidad de archivos en alta definición podría saturar la memoria de tu teléfono.