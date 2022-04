¿Cómo evitar que un contacto de WhatsApp vea mis estados sin tener que bloquearlo?

Los estados de WhatsApp se han convertido en la herramienta ideal para los millones de usuarios del servicio de mensajerías que comparten fotos, memes o videos que pueden ser vistos por sus contactos. Sin embargo, a veces hay determinadas personas que no queremos que vean o reaccionen a las publicaciones efímeras que subimos. Para evitarnos este problema podemos recurrir a un sencillo truco de la plataforma que funciona en iOS y Android. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

Aunque los estados de WhatsApp se han convertido en una herramienta ideal para que los usuarios compartan fotos, memes y videos, y así interactúen con sus contactos, puede ocurrir que tenemos agregado a un familiar o un conocido que no nos cae muy bien, y por ende, no deseamos que vea lo que subimos.

Para que una persona deje de ver lo que compartimos en WhatsApp, una de las funcionalidades disponibles es el bloqueo, sin embargo, esta es una medida radical que puede ocasionarnos un problema con la persona bloqueada. Por ello, es mejor aprender el truco de la app que nos ayuda a evitar que un contacto en concreto vea nuestros estados.

¿Cómo evitar que una persona vea nuestros estados de WhatsApp?

El método secreto para que una persona no vea lo que subimos en nuestros estados de WhatsApp es sencillo, ya que no es necesario recurrir a apps de terceros. Sigue estas instrucciones:

Ingresa a WhatsApp desde tu teléfono

Da clic en ‘Ajustes’

Luego presiona en Cuenta > Privacidad

Dirígete a la opción ‘Estados’

Presiona sobre ‘Mis contactos, excepto...’

Elige el contacto que no quieres que vea tus estados de WhatsApp y da clic en el círculo verde que aparece en la zona inferior.

Por último, pulsa, en ‘Ok’.

Configurar estados de WhatsApp. Foto: composición LR

Una vez realizados todos los pasos anteriores, la persona elegida ya no podrá ver ninguno de tus estados en WhatsApp. Además, no sabrás que lo hiciste, ya que no fue necesario bloquearla.

WhatsApp: la función para añadir contactos con código QR en teléfonos Android

A través del portal WABetaInfo se dio a conocer que WhatsApp recibiría la nueva función que permite a los usuarios añadir contactos mediante un código QR. Esta esperada característica solo estaba disponible en la beta de iOS. Sin embargo, un reciente reporte señala que también se puede utilizar en teléfonos Android.

WhatsApp había habilitado recientemente el soporte para códigos QR en las últimas actualizaciones beta de iOS en TestFlight y este viernes WhatsApp está implementando oficialmente la función para todos los probadores beta de Android.