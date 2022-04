Vivo Y53s: review del teléfono económico con gran batería y triple cámara trasera

Vivo es una de las marcas con mayor crecimiento en Europa y Asia, pero recién hace unos meses acaba de hacer su ingreso a Latinoamérica. La marca ha traído al Perú uno de sus dispositivos de gama media más interesantes, el Vivo Y53s.

El nuevo smartphone de gama media de Vivo integra un procesador MediaTek Helio G68, potenciado con 8 GB de memoria RAM. También destaca por su triple cámara trasera y gran batería. Tras someterlo a prueba durante varias semanas, aquí te decimos lo bueno y lo malo del smartphone.

Unboxing del Vivo Y53s

Este teléfono viene en una caja de color blanco y azul. En la parte frontal tenemos el nombre del modelo Y53s y más abajo está el nombre de la marca Vivo. En la esquina superior derecha se indica que tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Parte frontal de la caja del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

En ambos laterales tenemos el logo de la marca Vivo, en la zona inferior no hay nada importante, mientras que la parte superior de la caja expone el número de modelo, el color del dispositivo —en este caso es un negro océano— y el código de barras.

Lateral de la caja del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

Lateral de la caja del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

En la zona trasera del empaque encontramos una pegatina en donde se señalan sus principales características, como su cámara principal de 64 megapíxeles, su batería de 5.000 mAh con 33 W de carga rápida y su memoria RAM de 8 GB + 3GB de RAM virtual extendida.

Parte trasera de la caja del Vivo Y53s

Al abrir la caja encontramos otro empaque de color azul y blanco, pero más delgado. Dentro de la caja delgada está una funda de color transparente para proteger nuestro Vivo Y53s y la guía de inicio rápido.

Accesorios del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

Dentro de la caja del Vivo Y53s también se encuentra la llave para abrir la ranura en donde se introduce la tarjeta SIM, el cargador de color blanco, el cable de datos USB tipo C y los audífonos o auriculares.

Cargador del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

Diseño del Vivo Y53s

Su pantalla es de 6,58 pulgadas con marcos bastante reducidos y con las esquinas redondeadas, lo que provoca que el frontal quede muy bien aprovechado. Precisamente, en la parte central superior tenemos el notch en forma de gota de agua.

Pantalla del Vivo Y53s

Su construcción es en plástico con marcos también en plástico. La tapa trasera tiene un acabado bastante brilloso que refleja la luz en múltiples colores y también refleja la imagen, lo cual da un aspecto muy llamativo. No cuenta con ninguna protección de Gorilla Glass, por lo que habrá que tener cuidado con las caídas.

Tapa trasera del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez.

En la parte superior tenemos un micrófono, la bandeja para colocar tarjetas SIM y tarjeta micro-SD, mientras que en la parte de abajo está el jack de audífonos, el segundo micrófono, puerto USB tipo C y el altavoz.

Bandeja de entrada para la tarjeta SIM. Foto: Edson Henriquez

Borde inferior del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

En el lateral derecho se ubica el botón de encendido y apagado, que al mismo tiempo será el lector de huellas, y también están los botones de volumen. En el lateral izquierdo no hay absolutamente nada.

Lateral derecho del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

En zona trasera del dispositivo se encuentra la triple cámara trasera del Vivo Y53s, que está integrada en un módulo que sobresale del cuerpo. Aquí también se encuentra el flash LED. En el lado izquierdo inferior está el logo de Vivo.

Cámara del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

Pantalla del Vivo Y53s

Su pantalla es de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+ en una proporción 20:9, es decir, 2.408×1.080, lo que nos da como resultado una densidad de pixeles por pulgada de 401 ppi. La tecnología de su panel es IPS LCD con una tasa de refresco de 60 Hz.

Pantalla del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

El panel del Vivo Y53s tiene buena resolución, pero no encontramos contrastes tan elevados ni ángulos de visión tan buenos, tampoco una excelente visualización debajo de la luz del sol; pero, dentro de las pantallas IPS, esta es de las que más calidad tiene.

En al software de pantalla podemos ajustar el brillo de manera automática. También cuenta con el modo de protección de la vista y el modo oscuro. El tiempo de espera va desde los 15 segundos hasta los 30 minutos.

Ajuste de brillo y modo oscuro en el Vivo Y53s. Foto: captura LR

Los colores de pantalla pueden ser estándar, profesionales y claros. También podemos elegir el tamaño de fuente y configurar la barra de estado para mostrar el porcentaje de la batería.

Colores de pantalla del Vivo Y53s. Foto: captura LR

Rendimiento del Vivo Y53s

El Vivo Y53s es un dispositivo de gama media que integra el procesador MediaTek Helio G68, potenciado con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Durante las semanas de prueba hemos podido comprobar que se navega en las aplicaciones con fluidez normal: no hay lag al momento de abrir las apps.

Rendimiento del Vivo Y53s. Foto: captura LR

Asimismo, hemos sometido a prueba al dispositivo con uno de los juegos más pesados en Android, Call of Duty Mobile. Debido a que es un teléfono de gama media, no se puede aprovechar al máximo la mejor resolución en los gráficos. Sin embargo, hay un buen desempeño en la fluidez de los movimiento y disparos.

Sonido del Vivo Y53s

Tenemos un solo altavoz en la parte de abajo, por lo que no tendremos sonido estéreo y eso le quita puntos; además, no tenemos una calidad demasiado destacable debido a que no hay prácticamente nada de presencia de graves.

Seguridad y batería del Vivo Y53

El Vivo Y53s no integra reconocimiento facial, pero sí integra el habitual lector de huellas. Este se ubica en el lateral derecho y es el mismo sensor que utilizamos para prender el dispositivo. Funciona de manera correcta.

Huella dactilar del Vivo Y53s. Foto: captura LR

La batería del móvil es de 5.000 mAh con una carga rápida de 33 W, lo que nos otorga la autonomía necesaria para el uso diario. También encontramos un modo de ahorro de batería que desactivará la carga cuando llegue al 90%, además de administrar el consumo de energía en segundo plano.

Batería del Vivo Y53s. Foto: captura LR

App de cámara del Vivo Y53s

En la app de cámara del Vivo Y53s tenemos las opciones noche, vertical, foto y video. También disponemos del modo de 64 MP, panorámica, foto en vivo, cámara lenta, cámara rápida y profesional. Los sensores fotográficos son los siguientes:

Cámara principal de 64 megapíxeles

Cámara bokeh de 2 megapíxeles

Lente supermacro de 2 megapíxeles

Cámara selfie de 16 megapíxeles.

App de cámara del Vivo Y53s. Foto: captura LR

Prueba fotográfica del Vivo Y53s

La cámara trasera del Vivo Y53s es capaz de darnos muy buen nivel de detalle, sobre todo si activas el modo de 64 MP. Las fotos son nítidas y no hay ruido. Tanto en exteriores como en interiores tenemos buena representación de colores.

Plaza de Armas de Lima con la cámara principal del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

Desafortunadamente, a contraluz el resultado no es tan espectacular, a pesar de contar con HDR automático, ya que no logra equilibrar muy bien las zonas iluminadas y las zonas oscuras.

Fotografía tomada con la cámara del Vivo Y53s. Foto: Edson Henriquez

Fotografía tomada con la cámara del Vivo Y53s en 2x. Foto: Edson Henriquez

En cuanto a zoom, tampoco sorprende demasiado debido a que lo máximo que puedes lograr es 4X de forma digital. El lente macro cumple de manera justa, pero no llega a convencer.