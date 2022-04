WhatsApp y el truco para marcar como ‘no leído’ un mensaje que ya abriste

WhatsApp es la aplicación de mensajería que más utilizamos en nuestro día a día para comunicarnos con nuestros amigos, familiares y compañeros del trabajo, por lo que es normal que recibamos una enorme cantidad de mensajes. En ese sentido, puede ocurrir que hayamos abierto un mensaje por error y que queremos leer en otro momento. Para esta situación existe un truco secreto que nos ayudará a marcarlo como si no lo hubiéramos leído. ¿Cómo funciona? Aquí te lo decimos.

Gracias a la funcionalidad de WhatsApp para poner un mensaje como ‘no leído’, disponible en iOS y Android, podemos reservar aquellos mensajes largos para no olvidar leerlos con detenimiento en el momento que estemos libres.

También debes tener claro que la herramienta del ‘no leído’ no es para que tu amigo o contacto amigo sepa o no si viste el mensaje, sino que solo te ayudará a ti a que el mensaje figure como ‘no leído’.

¿Cómo marca un mensaje como ‘no leído’?

Para este sencillo truco de WhatsApp no es necesario la instalación de ninguna app de terceros que pueda poner en peligro la información de tu teléfono, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a WhatsApp desde tu teléfono y ubica el chat del mensaje que no debiste abrir

Mantén pulsada por unos segundos la conversación que deseas marcar como ‘no leído’.

Pulsa en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha y en el menú que aparecerá da clic en ‘Marcar como no leído’.

Marcar como 'no leído' en WhatsApp. Foto: composición LR

Tras realizar este proceso podrás ver que en el chat de WhatsApp aparece un circulo verde que indica que el mensaje ha sido marcado como no leído. De esta manera, ya no olvidarás aquellos mensajes que no pudiste leer bien porque estabas ocupado.