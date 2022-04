Netflix: ¿en qué consiste el modo parental y cómo activarlo?

Netflix ha ganado, a lo largo de los años, la simpatía de millones de personas gracias a sus contenidos, los mismos que no necesariamente son aptos para todo el público. Y aunque la plataforma de streaming tiene secciones que especifican el tipo de series y películas que ofrecen, hay algunas producciones que no resultarían buenas para los niños. Y si como padre de familia te preocupa que los más pequeños puedan ver algún contenido no recomendado para su edad, existe un modo para estar más tranquilo.

Se trata del poco utilizado modo parental, el cual es una herramienta muy simple de activar, por lo que a continuación te explicamos cómo hacerlo en pocos pasos.

¿Cómo activar el modo parental?

En primera instancia, el modo parental en Netflix es una versión que permite supervisar los contenidos que los menores de edad observan mientras usan una cuenta de la plataforma de streaming.

Las series y películas se configuran según la edad del usuario, pero es importante que los adultos responsables de la cuenta lo sepa para que los pequeños del hogar no acaben siendo espectadores de producciones poco adecuadas para ellos.

En ese sentido, el modo parental restringe los contenidos de acuerdo a la edad de cada espectador, mediante clasificaciones. Ahora, debes seguir algunas instrucciones para que tengas dicha función en tu cuenta.

Crea un perfil separado para tu hijo o persona menor de edad. Para ello, ingresa a Netflix e inicia sesión de forma normal.

Una vez te encuentres en la página principal da clic en Administrar perfiles y elige el ícono con el signo de + para añadirlo.

En el nuevo perfil ingresa nombre y especifica que será para un menor de edad .

Luego, se creará un perfil con contenido apto para niños menores de 7 años de edad.

Si la persona en cuestión tienen más de 7 años, también es posible reconfigurar la cuenta. Para ello, deberás regresar a la página de inicio, dar clic en la opción administrar perfiles y cuando salga el ícono de lápiz en el perfil del niño, da clic en configurar edad y después en editar. Te solicitará la contraseña para confirmar que el propietario es quien desea configurar, digítala y elige la edad de tu hijo.