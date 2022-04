Motorola Moto E32: se filtran las características del nuevo teléfono económico

Si bien la mayoría de usuarios busca teléfonos cada vez más modernos y caros, también están las personas que utilizan móviles económicos que cuenten con todas las características necesarias. Por ello, Motorola no ha dejado de lado a sus dispositivos de gama baja y está próxima a lanzar el nuevo Moto E32.

La información sobre este dispositivo ha sido revelada por Sudhanshu Ambhore y Bestopedia. El Moto E32 tiene un diseño con marcos laterales delgados y un borde inferior más grueso, mientras que su pantalla es plana, de 6,6 pulgadas de diagonal, con un orificio perforado en la parte central que alberga su cámara selfie.

El Moto E32 también será el primer dispositivo de gama baja en integrar una triple cámara trasera conformada por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles.

Diseño Motorola Moto E32. Foto: Sudhanshu Ambhore y Bestopedia

Las filtraciones también indican que el nuevo móvil barato de Motorola integrará el procesador Helio G85 de MediaTek junto con 6/8 GB de memoria RAM y 64/128 GB de almacenamiento interno.

Este teléfono integrará una batería de 5.000 mAh con una modesta carga rápida de 10 W. En la parte inferior alberga un puerto USB tipo C y la rejilla del altavoz, pero no tendrá jack de audio para los auriculares. Por último, no hay información concreta sobre su fecha de lanzamiento y su posible precio.