Facebook: ¿cómo evitar que un contacto en específico comente mis publicaciones?

Aunque el fin principal de la red social Facebook es interactuar con nuestros contactos, existen situaciones en que no queremos que una determinada persona comente la noticia, foto, video o meme que compartimos, ya sea porque no nos agradan sus comentarios o simplemente no deseamos que se entere de lo que subimos. Felizmente, existe un truco secreto de la app de Meta que se ha hecho viral en redes sociales y que nos ayudará a solucionar este problema. ¿Qué pasos debo seguir? Aquí te lo decimos.

La mayoría de usuarios en Facebook tiene agregado en su lista de contactos a sus amigos cercanos, familiares y conocidos. Precisamente, entre algunos familiares y conocidos puede estar aquella persona que no comparte nuestra opinión en determinados temas o que solo comenta nuestras publicaciones para generar molestia.

En este sentido, debes saber que eres tú quien decide cómo interactúan los usuarios con el contenido que compartes en Facebook. Si alguien te resulta molesto, tienes la libertad de restringir sus comentarios. Para hacerlo, en iOS o Android, no necesitas recurrir a apps de terceros.

¿Cómo controlar quien puede comentar mis publicaciones en Facebook?

Por defecto, nuestras publicaciones en Facebook son públicas, por lo que cualquier usuario puede comentar lo que subimos. No obstante, la red social nos brinda más de una opción de configuración de lo que compartimos: Estos son los siguientes:

Público: cualquiera dentro y fuera de Facebook puede comentar lo que subes.

Amigos: solo tus amigos de Facebook pueden comentar

Amigos excepto: puedes restringir a un usuario en específico que no podrá ver ni comentar lo que compartes.

Amigos concretos: puedes elegir para que solo un determinado grupo de amigos pueda ver lo que subes

Solo yo: ninguno de tus contactos podrá ver tus publicaciones.

En este sentido, para restringir que un contacto molesto de Facebook comente nuestras publicaciones, debes hacer lo siguiente.